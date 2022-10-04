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https://sputniknews.com.tr/20221004/roscosmostan-2030da-aya-kozmonot-indirmeye-hazir-olma-sozu-1061958915.html
Roscosmos’tan 2030’da Ay’a kozmonot indirmeye hazır olma sözü
Roscosmos’tan 2030’da Ay’a kozmonot indirmeye hazır olma sözü
Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, 10 yıl sonra Ay’a kozmonot indirme fırsatını yakalayacaklarını belirtti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T19:46+0300
2022-10-04T19:47+0300
yaşam
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Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmalar Enstitüsü’nde düzenlenen Uzay Günleri toplantısında konuşma yaptı.Rus bilim insanlarının 2023’te Luna-35 gezegenlerarası istasyonu fırlatmaya hazırlandığını anlatan Borisov, ardından Luna-26, Luna-27 ve Luna-28 araçlarının fırlatılacağını belirterek, “2030’da, teknik olarak Ay’a Rus kozmonotları indirmeye hazır olacağız” dedi.
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roscosmos, rusya, uzay
roscosmos, rusya, uzay

Roscosmos’tan 2030’da Ay’a kozmonot indirmeye hazır olma sözü

19:46 04.10.2022 (güncellendi: 19:47 04.10.2022)
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Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, 10 yıl sonra Ay’a kozmonot indirme fırsatını yakalayacaklarını belirtti.
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmalar Enstitüsü’nde düzenlenen Uzay Günleri toplantısında konuşma yaptı.
Rus bilim insanlarının 2023’te Luna-35 gezegenlerarası istasyonu fırlatmaya hazırlandığını anlatan Borisov, ardından Luna-26, Luna-27 ve Luna-28 araçlarının fırlatılacağını belirterek, “2030’da, teknik olarak Ay’a Rus kozmonotları indirmeye hazır olacağız” dedi.
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