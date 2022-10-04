https://sputniknews.com.tr/20221004/milli-savunma-bakanligi-baris-pinari-bolgesinde-7-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1061928935.html
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:50+0300
2022-10-04T09:50+0300
2022-10-04T10:10+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
barış pınarı harekatı
pkk
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MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde olduğu belirtilen 7 PKK mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.Bakanlık, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, barış pınarı harekatı, pkk
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, barış pınarı harekatı, pkk
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
09:50 04.10.2022 (güncellendi: 10:10 04.10.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde olduğu belirtilen 7 PKK mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."