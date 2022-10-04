https://sputniknews.com.tr/20221004/lavrov-kievi-donbassta-guc-kullanmaya-iten-batinin-4-bolgeyi-tanimasi-ilkesel-onem-tasimiyor-1061938706.html

Lavrov: Kiev'i Donbass'ta güç kullanmaya iten Batı'nın 4 bölgeyi tanıması, ilkesel önem taşımıyor

Lavrov: Kiev'i Donbass'ta güç kullanmaya iten Batı'nın 4 bölgeyi tanıması, ilkesel önem taşımıyor

Batı'nın Ukraynalı radikalleri Donbass'ta güç senaryosunu uygulamaya utanmadan teşvik ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T12:59+0300

2022-10-04T12:59+0300

2022-10-04T12:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

donbass

referandum

herson

zaporojye

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Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DHC ve LHC) ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya'ya bağlanması konusunda gazetecilere demeç veren Lavrov, Batı'nın Ukrayna'nın doğusunda bugüne dek izlediği politikayı eleştirdi.Lavrov, "Batı, Ukraynalı radikallerin Donbass sorununu B planı olarak adlandırılan güç yoluyla çözmeye yönelik eylemlerine utanmadan göz yumdu. Dahası, fiiliyatta Batı böyle bir senaryoyu teşvik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de, ABD ve uşaklarının Vladimir Zelenskiy rejimini Rusya'ya karşı savaşta kullanma konusundaki gerçek niyetlerini detaylı olarak anlattı" dedi.Lavrov, bu bağlamda Batı'nın 4 bölgenin Rusya topraklarını katılmasını tanımasının hiçbir ilkesel önem taşımadığını vurguladı.'Dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğu, Rusya'nın haklılığını çok iyi anlıyor'Dünyadaki ülkelerin ezici çoğunluğunun Rusya'nın Ukrayna'daki haklılığını çok iyi anladığını ve bu ülkelerin Batı'nın Rusya'ya karşı ekonomi alanında ve yaptırım konusunda attığı adımları uygulamayı reddettiğinin altını çizdi.Lavrov, ikna edici argümanları olmadığını hisseden Batı'nın başta Asya, Afrika, Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkeler olmak üzere geri kalan tüm ülkeleri tehdit ve şantaj yoluyla Rusya'yı kınamaya zorladığını vurguladı.'Referandumlar, bizzat hayatın dikte ettiği bir senaryo'Referandumlarla birlikte bizzat hayatın dikte ettiği senaryonun yaşandığını kaydeden Lavrov, "Batı'dakiler istesin ya da istemesin, hakikatın kendi yolunu bulduğuna inanıyorum. Şu anda bizzat hayatın dikte ettiği ve insanların iradelerini özgürce ifade etmesine dayanan bir senaryo gerçekleşiyor. Uluslararası hukuk açısından, sorumlu yaklaşım sergilemek ve bu aleni, nesnel gerçekliği tanımak tüm ülkeler için önemli" ifadelerini kullandı.'Ukraynalı yetkililer, neo-Nazi doğalarından utanmıyor'Ukraynalı resmi yetkililerin dünyanın her yerindeki Rusların öldürülmesi için açıkça çağrı yaptığını anımsatan Lavrov, Kiev'deki temsilcilerin neo-Nazi doğalarından artık utanmadığının altını çizdi.Kiev rejiminin kendini Rusya'ya ve Rus medeniyetine ait hisseden tüm ülke sakinleri için tehlikeli bir hal aldığını kaydeden Lavrov, "Rusya'nın uzun süredir acı çeken Donbass nüfusunun yardımına koşmaması ve Zaporojye, Herson bölgelerinin sakinlerini bu insanlık dışı rejimden korumaması mümkün değildi" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221003/30-uyeli-natoda-9-ulkenin-cumhurbaskanindan-ukraynanin-uyeligine-destek-aciklamasi-1061911780.html

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, donbass, referandum, herson, zaporojye