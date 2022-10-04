https://sputniknews.com.tr/20221004/kuran-i-kerimi-yakan-iki-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1061930541.html

Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T10:38+0300

2022-10-04T10:38+0300

2022-10-04T10:38+0300

türkiye

kuran-ı kerim

halkın dini değerlerini aşağılama

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061930395_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_ec573723c5700cf475109fe289961381.jpg

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuran-ı kerim, halkın dini değerlerini aşağılama, izmir