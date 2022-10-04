Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221004/kuran-i-kerimi-yakan-iki-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1061930541.html
Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:38+0300
2022-10-04T10:38+0300
türkiye
kuran-ı kerim
halkın dini değerlerini aşağılama
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061930395_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_ec573723c5700cf475109fe289961381.jpg
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061930395_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_6e8c8c40bcd21c7de259b46f82a7fc7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuran-ı kerim, halkın dini değerlerini aşağılama, izmir
kuran-ı kerim, halkın dini değerlerini aşağılama, izmir

Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

10:38 04.10.2022
© İHA / MUSTAFA İÇSosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ
Abone olTelegram
Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.
Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала