https://sputniknews.com.tr/20221004/kuran-i-kerimi-yakan-iki-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1061930541.html
Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:38+0300
2022-10-04T10:38+0300
2022-10-04T10:38+0300
türkiye
kuran-ı kerim
halkın dini değerlerini aşağılama
izmir
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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.
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kuran-ı kerim, halkın dini değerlerini aşağılama, izmir
kuran-ı kerim, halkın dini değerlerini aşağılama, izmir
Kur’an-ı Kerim'i yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakarak saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.
Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.