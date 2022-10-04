https://sputniknews.com.tr/20221004/kremlin-putin-rusyaya-yeni-topraklar-eklenmesine-iliskin-yasalari-bugun-imzalayacak-1061944597.html
Kremlin: Putin, Rusya’ya yeni topraklar eklenmesine ilişkin yasaları bugün imzalayacak
Kremlin: Putin, Rusya’ya yeni topraklar eklenmesine ilişkin yasaları bugün imzalayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya yeni topraklar olarak eklenmesine ilişkin yasaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T13:41+0300
2022-10-04T13:41+0300
2022-10-04T13:46+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandumları takiben Rusya’ya bağlanmalarına ilişkin yasaların Rusya lideri tarafından bugün mü imzalanacağına ilişkin soruya, “Böyle bir olasılık var. Çok yakında gerçekleşecek. Çok büyük olasılıkla yasalar bugün imzalanacak” yanıtını verdi.Peskov ayrıca, yasaların imzalanmasından sonra Rusya Devlet Başkanı’nın yeni bir konuşma yapmayacağını belirtti.Putin’in söz konusu yeni toprakların Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Kremlin’de imzalandığı cuma günü yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Peskov, “(Devlet Başkanı’nın) konuşmasını hepimiz izledik ve dinledik. Çok önemli ve adeta çağ değiştiren bir konuşmaydı. Bugün için ise bundan başka bir konuşma planlanmıyor” ifadelerini kullandı.‘Zelenskiy’in ya düşüncesini değiştirmesini ya da görevinin değişmesini bekleyeceğiz’Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kiev tarafını müzakerelere geri dönmeye çağırması ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in bu çağıyı reddetmesine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, şunları söyledi: “Bu durumda ya görevdeki (Ukrayna) Devlet Başkanı’nın pozisyonunu değiştirmesini bekleyeceğiz veyahut kendi pozisyonunu Ukrayna halkının menfaatlerine uygun biçimde değiştirmiş olan sonraki Ukrayna Devlet Başkanı’nın göreve gelmesini bekleyeceğiz.”Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya ile görüşmeyi reddetmiş olmasına rağmen ‘Kiev’in katılımı olmadan bir belgenin imzalanması ve Ukrayna’daki özel askeri operasyonun bu şekilde sonlanması ihtimaliyle’ ilgili bir soruyu da, “Hayır, görüşme yapılabilmesi için iki taraf gereklidir” diye yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/federasyon-konseyi-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061931015.html
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rusya, ukrayna, kremlin, donbass, herson, zaporojye
rusya, ukrayna, kremlin, donbass, herson, zaporojye
Kremlin: Putin, Rusya’ya yeni topraklar eklenmesine ilişkin yasaları bugün imzalayacak
13:41 04.10.2022 (güncellendi: 13:46 04.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya yeni topraklar olarak eklenmesine ilişkin yasaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün imzalanacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandumları takiben Rusya’ya bağlanmalarına ilişkin yasaların Rusya lideri tarafından bugün mü imzalanacağına ilişkin soruya, “Böyle bir olasılık var. Çok yakında gerçekleşecek. Çok büyük olasılıkla yasalar bugün imzalanacak” yanıtını verdi.
Peskov ayrıca, yasaların imzalanmasından sonra Rusya Devlet Başkanı’nın yeni bir konuşma yapmayacağını belirtti.
Putin’in söz konusu yeni toprakların Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Kremlin’de imzalandığı cuma günü yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Peskov, “(Devlet Başkanı’nın) konuşmasını hepimiz izledik ve dinledik. Çok önemli ve adeta çağ değiştiren bir konuşmaydı. Bugün için ise bundan başka bir konuşma planlanmıyor” ifadelerini kullandı.
‘Zelenskiy’in ya düşüncesini değiştirmesini ya da görevinin değişmesini bekleyeceğiz’
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kiev tarafını müzakerelere geri dönmeye çağırması ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in bu çağıyı reddetmesine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, şunları söyledi: “Bu durumda ya görevdeki (Ukrayna) Devlet Başkanı’nın pozisyonunu değiştirmesini bekleyeceğiz veyahut kendi pozisyonunu Ukrayna halkının menfaatlerine uygun biçimde değiştirmiş olan sonraki Ukrayna Devlet Başkanı’nın göreve gelmesini bekleyeceğiz.”
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya ile görüşmeyi reddetmiş olmasına rağmen ‘Kiev’in katılımı olmadan bir belgenin imzalanması ve Ukrayna’daki özel askeri operasyonun bu şekilde sonlanması ihtimaliyle’ ilgili bir soruyu da, “Hayır, görüşme yapılabilmesi için iki taraf gereklidir” diye yanıtladı.