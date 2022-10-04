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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221004/kilicdaroglunun-basortusu-cikisi-siyaseti-ikiye-boldu-1062080492.html
‘‘Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı siyaseti ikiye böldü”
‘‘Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı siyaseti ikiye böldü”
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı ve sonrasında yaşananlar, yeni yasama yılında gündeme gelen sansür yasası ve daha fazlası.. Enver Aysever, dinleyicilerle... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T20:09+0300
2022-10-07T19:10+0300
yolcu yolunda gerek
kemal kılıçdaroğlu
chp
meclis
tbmm
yasa değişikliği
başörtüsü
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YOLCU YOLUNDA GEREK - 04.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK - 04.10.2022
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kamuoyuna seslendiği evinin mutfağından siyaseti adeta ikiye bölen yeni bir çağrı yaptı, başörtüsüne yasal güvence teklifinde bulundu.Yeni yasama yılının açılış gününde ,başörtüsü yasası teklifini, medyaya sansür yasası takip etti.Meclis’in ilk gününde yaşananlar, yeni yasama yılının oldukça tartışmalı geçeceğini gösteriyor.Yasa değişikliği, ekonomideki son durum, tüm sıcak gelişmeler; Aysever’in yorumu, dinleyicilerin katılımıyla Radyo Sputnik’te tartışıldı.
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Enver Aysever
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kemal kılıçdaroğlu, chp, meclis, tbmm, yasa değişikliği, başörtüsü, аудио
kemal kılıçdaroğlu, chp, meclis, tbmm, yasa değişikliği, başörtüsü, аудио

‘‘Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı siyaseti ikiye böldü”

20:09 04.10.2022 (güncellendi: 19:10 07.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
YOLCU YOLUNDA GEREK - 04.10.2022
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı ve sonrasında yaşananlar, yeni yasama yılında gündeme gelen sansür yasası ve daha fazlası.. Enver Aysever, dinleyicilerle birlikte , önemli gelişmeleri masaya yatırdı.
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kamuoyuna seslendiği evinin mutfağından siyaseti adeta ikiye bölen yeni bir çağrı yaptı, başörtüsüne yasal güvence teklifinde bulundu.
Yeni yasama yılının açılış gününde ,başörtüsü yasası teklifini, medyaya sansür yasası takip etti.
Meclis’in ilk gününde yaşananlar, yeni yasama yılının oldukça tartışmalı geçeceğini gösteriyor.
Yasa değişikliği, ekonomideki son durum, tüm sıcak gelişmeler; Aysever’in yorumu, dinleyicilerin katılımıyla Radyo Sputnik’te tartışıldı.
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