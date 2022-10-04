https://sputniknews.com.tr/20221004/kilicdaroglunun-basortusu-cikisi-siyaseti-ikiye-boldu-1062080492.html

‘‘Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı siyaseti ikiye böldü”

‘‘Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı siyaseti ikiye böldü”

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı ve sonrasında yaşananlar, yeni yasama yılında gündeme gelen sansür yasası ve daha fazlası.. Enver Aysever, dinleyicilerle... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T20:09+0300

2022-10-04T20:09+0300

2022-10-07T19:10+0300

yolcu yolunda gerek

kemal kılıçdaroğlu

chp

meclis

tbmm

yasa değişikliği

başörtüsü

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YOLCU YOLUNDA GEREK - 04.10.2022 YOLCU YOLUNDA GEREK - 04.10.2022

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kamuoyuna seslendiği evinin mutfağından siyaseti adeta ikiye bölen yeni bir çağrı yaptı, başörtüsüne yasal güvence teklifinde bulundu.Yeni yasama yılının açılış gününde ,başörtüsü yasası teklifini, medyaya sansür yasası takip etti.Meclis’in ilk gününde yaşananlar, yeni yasama yılının oldukça tartışmalı geçeceğini gösteriyor.Yasa değişikliği, ekonomideki son durum, tüm sıcak gelişmeler; Aysever’in yorumu, dinleyicilerin katılımıyla Radyo Sputnik’te tartışıldı.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

kemal kılıçdaroğlu, chp, meclis, tbmm, yasa değişikliği, başörtüsü, аудио