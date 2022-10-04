https://sputniknews.com.tr/20221004/istanbulda-fetonun-guncel-yapilanmasina-operasyon-35-gozalti-1061927429.html

İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T08:48+0300

2022-10-04T08:48+0300

2022-10-04T09:16+0300

türkiye

istanbul

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

operasyon

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Polis, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararın ardından dershanede görev yapan 40 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren organize polisi, dershanenin işletmecisinin örgütle bir bağlantısını tespit edemedi. Ancak organize polisi dershaneyi araştırmaya devam etti.Yapılan incelemelerde, dershanede eğitim veren öğretmenlerin örgütle bağlantılı oldukları, dershanede işe alınan öğretmenlerin referans sistemiyle alındığı ve örgütle bağlantısı olmayan kişilerin çalıştırılmadığı belirlendi. Polis, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararın ardından dershanede görev yapan 40 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

türkiye

istanbul

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istanbul, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon