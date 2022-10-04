https://sputniknews.com.tr/20221004/irakin-zikar-vilayetinde-valilik-binasi-atese-verildi-1061921157.html
Irak’ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi
Irak’ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi. Protestocular olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T00:36+0300
2022-10-04T00:36+0300
2022-10-04T00:39+0300
dünya
ortadoğu
irak
zikar
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Russia Today Arapça muhabiri, Irak'ın Zikar vilayetinde protestoların yeniden başladığını bildirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye’de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı.Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, irak, zikar
Irak’ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi
00:36 04.10.2022 (güncellendi: 00:39 04.10.2022) Abone ol
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi. Protestocular olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Russia Today Arapça muhabiri, Irak'ın Zikar vilayetinde protestoların yeniden başladığını bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye’de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı.
Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.
Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.