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https://sputniknews.com.tr/20221004/irakin-zikar-vilayetinde-valilik-binasi-atese-verildi-1061921157.html
Irak’ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi
Irak’ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi. Protestocular olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T00:36+0300
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ortadoğu
irak
zikar
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Russia Today Arapça muhabiri, Irak'ın Zikar vilayetinde protestoların yeniden başladığını bildirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye’de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı.Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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ortadoğu, irak, zikar
ortadoğu, irak, zikar

Irak’ın Zikar vilayetinde valilik binası ateşe verildi

00:36 04.10.2022 (güncellendi: 00:39 04.10.2022)
© REUTERS / ALAA AL-MARJANIIrak - protestolar
Irak - protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
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Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi. Protestocular olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Russia Today Arapça muhabiri, Irak'ın Zikar vilayetinde protestoların yeniden başladığını bildirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye’de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı.
Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.
Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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