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İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar tutuklandı
İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde içki sofrasında iki kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T16:53+0300
2022-10-04T16:55+0300
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İzmir’de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliler, mahkemede verdikleri ifadede, olayı hatırlamadıklarını savundu. Şüpheliler, söz konusu videoyu ise sarhoşken sosyal medyaya yüklediklerini, ayılıp durumun farkına varınca ise kaldırdıklarını ifade etti.26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz’ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi de Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Alkolün verdiği sarhoşlukla olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade eden şüpheliler, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini ifade etti.Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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izmir, kuran, kuran-ı kerim
izmir, kuran, kuran-ı kerim

İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar tutuklandı

16:53 04.10.2022 (güncellendi: 16:55 04.10.2022)
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde içki sofrasında iki kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan iki şüpheli mahkemece tutuklandı.
İzmir’de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüpheliler, mahkemede verdikleri ifadede, olayı hatırlamadıklarını savundu.
Şüpheliler, söz konusu videoyu ise sarhoşken sosyal medyaya yüklediklerini, ayılıp durumun farkına varınca ise kaldırdıklarını ifade etti.
26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz’ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi de Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Alkolün verdiği sarhoşlukla olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade eden şüpheliler, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini ifade etti.
Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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