'İmamoğlu kazanınca Sabiha Gökçen metrosu için her ay ödenen rakam 630 bin TL’den 150 milyona çıktı'

‘’Açılışta İBB başkanı İmamoğlu ve Metro A.Ş. çağrılmadı. Bu nasıl bir şey? Biz bunu anlamadık. Kurumlar arası saygınlığı çok fazla zedeleyen bir olay. 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nda Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte verilecek bu hasılatın yüzde 15’i Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılıyordu. İBB, hazineye yüzde 15 hasılattan 630 bin lira bir bedel ödeyecekti, şimdi ise hazinede İBB’ye gelen gelirlerden 150 milyon lira kesilecek. Hazineden İBB’ye aylık 3 milyar lira geliyor bunun yüzde 5’i 150 milyon lira. Eğer geçmiş dönemdeki gibi yüzde 15 hasılattan pay devlete verilecek olsaydı 630 bin lira İBB para ödeyecekti. 630 bin lira nerede 150 milyon lira nerede arada büyük fark var. Yapılan metro hattının 11 bin yolcu sayısı var diyelim ki yolcu sayısı 40 bine çıktı, bu hattan gelebilecek aylık gelir 4 milyon 200 lira ve yüzde 15’i 630 bin lira. Kaynağından her ay gelen paradan yaklaşık 2.5 yıl boyunca her ay 150 milyon lira İBB’nin parası kesilecek.’’