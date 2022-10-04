https://sputniknews.com.tr/20221004/ibb-meclis-uyesi-sari-belediyenin-25-yil-boyunca-her-ay-150-milyon-lira-parasi-kesilecek-1061959050.html
'İmamoğlu kazanınca Sabiha Gökçen metrosu için her ay ödenen rakam 630 bin TL’den 150 milyona çıktı'
'İmamoğlu kazanınca Sabiha Gökçen metrosu için her ay ödenen rakam 630 bin TL’den 150 milyona çıktı'
İBB Meclis Üyesi Sarı, Sabiha Gökçen metrosu tartışmalarına dair, “2010'da Bakanlar Kurulu kararında hasılatın yüzde 15’inin hazineye aktarılması... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T19:56+0300
2022-10-04T19:56+0300
2022-10-04T19:59+0300
sabiha gökçen havaalanı
akşam postasi
ibb
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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AçAçılışı gerçekleştirilen Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yaşanan tartışmayı İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Sarı, “2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararında hasılatların yüzde 15’inin hazineye aktarılması kararlaştırılmıştı. İmamoğlu göreve gelince bu değişti. Eski karara göre belediyenin ayda metro için ödeyeceği bedel 630 bin lira olacakken şimdi belediye bütçesinden 2.5 yılda ayda 150 milyon TL kesinti yapılacak” dedi.İBB Meclis Üyesi Suat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Belediye bütçesinden kesinti yapılacak''Yeni havalimanı metrosundan bavullarla 300 metre yürünecek'
sabiha gökçen havaalanı
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
sabiha gökçen havaalanı, ibb, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
sabiha gökçen havaalanı, ibb, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
'İmamoğlu kazanınca Sabiha Gökçen metrosu için her ay ödenen rakam 630 bin TL’den 150 milyona çıktı'
19:56 04.10.2022 (güncellendi: 19:59 04.10.2022) Abone ol
İBB Meclis Üyesi Sarı, Sabiha Gökçen metrosu tartışmalarına dair, “2010'da Bakanlar Kurulu kararında hasılatın yüzde 15’inin hazineye aktarılması kararlaştırıldı. İmamoğlu gelince değişti. Eski kararda belediyenin ayda metro için ödeyeceği bedel 630 bin lira olacakken şimdi belediye bütçesinden 2.5 yılda ayda 150 milyon TL kesinti yapılacak” dedi.
AçAçılışı gerçekleştirilen Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’na yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yaşanan tartışmayı İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Sarı, “2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararında hasılatların yüzde 15’inin hazineye aktarılması kararlaştırılmıştı. İmamoğlu göreve gelince bu değişti. Eski karara göre belediyenin ayda metro için ödeyeceği bedel 630 bin lira olacakken şimdi belediye bütçesinden 2.5 yılda ayda 150 milyon TL kesinti yapılacak” dedi.
İBB Meclis Üyesi Suat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"'Biz şunları yaptık, yapıyoruz' gibi çocukça davranışlar var. Ulaştırma Bakanlığı olarak, 'Biz şunları yapıyoruz, görün bakın onlar bir şey yapmıyor' gibi davranışlar hoş değil. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde devletin kurumlarının bu şekilde çatıştığına şahit olmadım. Bu tip davranışlar devletin saygınlığına zarar verir. Bakanlık, işçiliğini ve projesini yapmış bitirmiş teşekkür ederiz ama 2019 yılından önce İBB’nin AK Parti yönetiminde finansman zorluğu nedeniyle bu proje Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmişti."
'Belediye bütçesinden kesinti yapılacak'
‘’Açılışta İBB başkanı İmamoğlu ve Metro A.Ş. çağrılmadı. Bu nasıl bir şey? Biz bunu anlamadık. Kurumlar arası saygınlığı çok fazla zedeleyen bir olay. 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nda Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte verilecek bu hasılatın yüzde 15’i Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılıyordu. İBB, hazineye yüzde 15 hasılattan 630 bin lira bir bedel ödeyecekti, şimdi ise hazinede İBB’ye gelen gelirlerden 150 milyon lira kesilecek. Hazineden İBB’ye aylık 3 milyar lira geliyor bunun yüzde 5’i 150 milyon lira. Eğer geçmiş dönemdeki gibi yüzde 15 hasılattan pay devlete verilecek olsaydı 630 bin lira İBB para ödeyecekti. 630 bin lira nerede 150 milyon lira nerede arada büyük fark var. Yapılan metro hattının 11 bin yolcu sayısı var diyelim ki yolcu sayısı 40 bine çıktı, bu hattan gelebilecek aylık gelir 4 milyon 200 lira ve yüzde 15’i 630 bin lira. Kaynağından her ay gelen paradan yaklaşık 2.5 yıl boyunca her ay 150 milyon lira İBB’nin parası kesilecek.’’
'Yeni havalimanı metrosundan bavullarla 300 metre yürünecek'
‘’Bakan Karaismailoğlu, bir televizyon programında İBB için ‘beş kuruş para vermeyecekler’ dedi aradan 5 dakika geçtikten sonra ‘gelirlerinden yüzde 5 kesilerek maliyeti karşılayacaklar ‘’ dedi. 5 dakikada iki farklı cevap olur mu? olmaz. İstanbul Havalimanı metrosunun projesini terminal bittikten sonra projelendirdikleri için şu anda gelecek ay açılacak havalimanı metrosundan inecek kişiler 300 metre yürümek zorunda kalacaklar. Bakan bey öncelikle bu konuyla uğraşsın.’’