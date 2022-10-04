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https://sputniknews.com.tr/20221004/haluk-levent-ahbapin-twitter-hesabinin-calindigini-duyurdu-25-bin-lira-istediler-1061927505.html
Haluk Levent, AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu: 25 bin lira istediler
Haluk Levent, AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu: 25 bin lira istediler
Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu. Hesabı çalanlar geri vermek için Levent'ten 25 bin lira istedi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T08:52+0300
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türkiye
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
twitter
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AHBAP Derneği’yle Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyacı olanlara destek veren sanatçı Haluk Levent, AHBAP’ın resmi Twitter hesabının çalındığını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:Twitter yetkililerine çağrı yapan Haluk Levent yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221003/haluk-levent-bu-aksamki-konser-geliri-onurun-kucuk-kizinin-tum-egitim-masraflari-icin-harcanacak-1061906320.html
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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, twitter
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, twitter

Haluk Levent, AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu: 25 bin lira istediler

08:52 04.10.2022 (güncellendi: 08:54 04.10.2022)
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu. Hesabı çalanlar geri vermek için Levent'ten 25 bin lira istedi.
AHBAP Derneği’yle Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyacı olanlara destek veren sanatçı Haluk Levent, AHBAP’ın resmi Twitter hesabının çalındığını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:
“Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. Haydi Ahbap sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar? Neden çalar? Bir de tweet atıp telefon numarası yazıyorlar . Bu sayfaya itibar etmeyelim ve bu sayfayı şikayet edelim. Sonra bizler sıfırdan tekrar açarız.”
Twitter yetkililerine çağrı yapan Haluk Levent yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler. Ve biz Ahbaplar’dan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen. Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete."

Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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