https://sputniknews.com.tr/20221004/hakem-mete-kalkavanin-galatasaray-macinda-anadolu-efes-formasi-giymesi-tepki-cekti-1061934311.html
Hakem Mete Kalkavan'ın, Galatasaray maçında Anadolu Efes forması giymesi tepki çekti
Hakem Mete Kalkavan'ın, Galatasaray maçında Anadolu Efes forması giymesi tepki çekti
Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, Basketbol Süper Ligi'ndeki Anadolu Efes - Galatasaray maçını ev sahibi ekibin formasıyla izledi. Kalkavan'ın bu... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T12:01+0300
2022-10-04T12:01+0300
2022-10-04T12:01+0300
spor
mete kalkavan
galatasaray
anadolu efes
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Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakem Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla Galatasaray NEF maçında görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, yayınlanması üzerine Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.Anadolu Efes'in 77-68 kazandığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Efes formasıyla yerini aldı. Kalkavan'ın oğlunun üzerinde ise Samsunspor forması olması dikkat çekti. Ünlü hakem ve oğlu, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.
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mete kalkavan, galatasaray, anadolu efes
mete kalkavan, galatasaray, anadolu efes
Hakem Mete Kalkavan'ın, Galatasaray maçında Anadolu Efes forması giymesi tepki çekti
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Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, Basketbol Süper Ligi'ndeki Anadolu Efes - Galatasaray maçını ev sahibi ekibin formasıyla izledi. Kalkavan'ın bu görüntüleri Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.
Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakem Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla Galatasaray NEF maçında görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, yayınlanması üzerine Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Anadolu Efes'in 77-68 kazandığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Efes formasıyla yerini aldı.
Kalkavan'ın oğlunun üzerinde ise Samsunspor forması olması dikkat çekti. Ünlü hakem ve oğlu, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.