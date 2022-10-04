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https://sputniknews.com.tr/20221004/galatasarayin-turkiye-kupasindaki-rakibi-belli-oldu-1061948469.html
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi TFF 2. Lig... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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galatasaray
galatasaray

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

14:48 04.10.2022
© İHATürkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen Trabzonspor'un kupası
Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen Trabzonspor'un kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor oldu.
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