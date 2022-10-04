https://sputniknews.com.tr/20221004/galatasarayin-turkiye-kupasindaki-rakibi-belli-oldu-1061948469.html
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi TFF 2. Lig... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T14:48+0300
2022-10-04T14:48+0300
2022-10-04T14:48+0300
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galatasaray
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor oldu.