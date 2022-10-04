https://sputniknews.com.tr/20221004/finlandiyadaki-son-lenin-heykeli-de-sokuldu-1061954845.html
Finlandiya'daki son Lenin heykeli de söküldü
Finlandiya'daki son Lenin heykeli de söküldü
Finlandiya'nın Kotka kentinde, ülkedeki son Vladimir Lenin heykeli kamusal alandan kaldırıldı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T18:17+0300
2022-10-04T18:17+0300
2022-10-04T18:23+0300
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finlandiya
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Estonyalı sanatçı Matti Varik tarafından yapılan Lenin heykeli 1979 yılında o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan kardeş şehir Tallinn'den Kotka'ya hediye olarak gönderilmişti.Kentin sanat koleksiyonunun bir parçası olan heykel, Kotka'nın merkezinde bulunan Kotkansaari Kuzey Park Caddesi'ne kurulmuştu.Kymenlaakso Müze’sinin deposuna kaldırılan heykeli, müze yönetimi gelecekte sergilerde kullanılıp kullanılmayacağı olasılığını araştırıyor.Finlandiya'da ülkeye bağımsızlık verilmesiyle anılan Lenin’in hala birçok şehirde hatıra plaketleri bulunuyor.
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finlandiya, heykel, lenin
finlandiya, heykel, lenin
Finlandiya'daki son Lenin heykeli de söküldü
18:17 04.10.2022 (güncellendi: 18:23 04.10.2022) Abone ol
Finlandiya'nın Kotka kentinde, ülkedeki son Vladimir Lenin heykeli kamusal alandan kaldırıldı.
Estonyalı sanatçı Matti Varik tarafından yapılan Lenin heykeli 1979 yılında o zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan kardeş şehir Tallinn'den Kotka'ya hediye olarak gönderilmişti.
Kentin sanat koleksiyonunun bir parçası olan heykel, Kotka'nın merkezinde bulunan Kotkansaari Kuzey Park Caddesi'ne kurulmuştu.
Kymenlaakso Müze’sinin deposuna kaldırılan heykeli, müze yönetimi gelecekte sergilerde kullanılıp kullanılmayacağı olasılığını araştırıyor.
Finlandiya'da ülkeye bağımsızlık verilmesiyle anılan Lenin’in hala birçok şehirde hatıra plaketleri bulunuyor.