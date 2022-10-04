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https://sputniknews.com.tr/20221004/filipinlerde-buyuk-ikramiye-433-kisiye-cikti-1061935368.html
Filipinler'de büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Filipinler'de büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Filipinler'de Büyük Loto yerel piyango çekilişinden çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması, lotonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T12:45+0300
2022-10-04T12:48+0300
dünya
filipinler
loto
ikramiye
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Filipinler'de lotodan 433 kişinin büyük ikramiye kazanması tartışılıyor. 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde her bir talihliye 545 bin pezo (9276 dolar) düşüyor. Filipinler Yardım Kuruluşu Piyango Ofisi (PCSO), ikramiyeyi kazananların çoğunun, başkent Manila'dan olduğunu belirtti. Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, şüpheli sonuçlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. Bazı uzmanlar, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturmanın şaşırtıcı olduğunu ancak imkansız olmadığını ifade etti. Filipinler Matematik Enstitüsü'nde görevli profesör Guido David, söz konusu lotoda 400'den fazla kazananın olma olasılığının binden fazla sıfırla takip edilen bir sayı olduğunu söyledi. "Şaşıran ve sonucu olağan dışı bulan kişileri suçlamıyorum, ben de çıkan sonuca şaşkınım" diyen David, istatistiksel olarak Büyük Loto kazanmak için 29 milyon kez oynamak gerektiğini belirtti.
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filipinler, loto, ikramiye
filipinler, loto, ikramiye

Filipinler'de büyük ikramiye 433 kişiye çıktı

12:45 04.10.2022 (güncellendi: 12:48 04.10.2022)
© AFP 2022 / JAY DIRECTOFilipinler- Loto
Filipinler- Loto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / JAY DIRECTO
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Filipinler'de Büyük Loto yerel piyango çekilişinden çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması, lotonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.
Filipinler'de lotodan 433 kişinin büyük ikramiye kazanması tartışılıyor.
236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde her bir talihliye 545 bin pezo (9276 dolar) düşüyor. Filipinler Yardım Kuruluşu Piyango Ofisi (PCSO), ikramiyeyi kazananların çoğunun, başkent Manila'dan olduğunu belirtti.
Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, şüpheli sonuçlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.
Bazı uzmanlar, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturmanın şaşırtıcı olduğunu ancak imkansız olmadığını ifade etti.
Filipinler Matematik Enstitüsü'nde görevli profesör Guido David, söz konusu lotoda 400'den fazla kazananın olma olasılığının binden fazla sıfırla takip edilen bir sayı olduğunu söyledi.
"Şaşıran ve sonucu olağan dışı bulan kişileri suçlamıyorum, ben de çıkan sonuca şaşkınım" diyen David, istatistiksel olarak Büyük Loto kazanmak için 29 milyon kez oynamak gerektiğini belirtti.
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