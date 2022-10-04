Filipinler'de büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
12:45 04.10.2022 (güncellendi: 12:48 04.10.2022)
© AFP 2022 / JAY DIRECTOFilipinler- Loto
© AFP 2022 / JAY DIRECTO
Filipinler'de Büyük Loto yerel piyango çekilişinden çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması, lotonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.
Filipinler'de lotodan 433 kişinin büyük ikramiye kazanması tartışılıyor.
236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde her bir talihliye 545 bin pezo (9276 dolar) düşüyor. Filipinler Yardım Kuruluşu Piyango Ofisi (PCSO), ikramiyeyi kazananların çoğunun, başkent Manila'dan olduğunu belirtti.
Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, şüpheli sonuçlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.
More than 400 people won the lottery jackpot in the Philippines, with the winning combination all multiples of nine, triggering a call for a Senate investigation https://t.co/fOvA6yDnbj— Bloomberg (@business) October 3, 2022
Bazı uzmanlar, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturmanın şaşırtıcı olduğunu ancak imkansız olmadığını ifade etti.
Filipinler Matematik Enstitüsü'nde görevli profesör Guido David, söz konusu lotoda 400'den fazla kazananın olma olasılığının binden fazla sıfırla takip edilen bir sayı olduğunu söyledi.
"Şaşıran ve sonucu olağan dışı bulan kişileri suçlamıyorum, ben de çıkan sonuca şaşkınım" diyen David, istatistiksel olarak Büyük Loto kazanmak için 29 milyon kez oynamak gerektiğini belirtti.
The chance of winning the 6/55 government-sponsored lottery in the Philippines was one in 28.9 million, but on Saturday night, October 1, a total of 433 lottery bettors had the same winning combination. Full story: https://t.co/hxbb5YiN1L pic.twitter.com/zluk0uaYsj— Rappler (@rapplerdotcom) October 2, 2022