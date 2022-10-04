https://sputniknews.com.tr/20221004/eyupsultanda-servisten-inen-7-kisi-tartistiklari-surucuye-ve-ailesine-saldirdi-1061932845.html

Eyüpsultan'da servisten inen 7 kişi, tartıştıkları sürücüye ve ailesine saldırdı

Eyüpsultan'da servisten inen 7 kişi, tartıştıkları sürücüye ve ailesine saldırdı

Trafikteki maganda kâbuslarına, dehşete düşüren bir saldırı daha eklendi. İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, bir minibüsteki 7 kişi yol verme... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T11:51+0300

2022-10-04T11:51+0300

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Eyüpsultan'da servisten bir anda inen 7 kişi, yol meselesi yüzünden tartıştıkları sürücüye saldırdı. "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" uyarısına aldırmayan grup, hem sürücüyü hem de otomobili tekmeledi.DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.Kavgayı alevlendiren ise servisten inen yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi. Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.Tekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu. Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti. Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.Trafikteki yol tartışması ile başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Servis minibüsüne doğru yaklaşan otomobil sürücüsü, servisten bir anda inen kişinin "Ne diyorsun ulan sen" sözleri ile birlikte tekme ve yumrukların hedefi oldu. Servisteki diğer kişiler de otomobil sürücüsüne saldırdı. Grubun otomobil sokaktan ayrılırken de saldırısını sürdürdüğü görüldü.

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