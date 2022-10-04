Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü'

© UNHCR/Colin Delfosse Bölgesel Nansen Ödülleri'nde ise Afrika ödülünün Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülünün Kosta Rika'da 50 yılın üzerinde mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülünün, Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülünün ise Irak'ta IŞİD'in baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a verileceği kaydedildi.