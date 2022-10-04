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Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü'
Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü'
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılki Nansen Mülteci Ödülü'nün, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini duyurdu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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angela merkel, фото, mülteci, ödül
angela merkel, фото, mülteci, ödül

Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü'

13:43 04.10.2022 (güncellendi: 13:47 04.10.2022)
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılki Nansen Mülteci Ödülü'nün, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini duyurdu.
© AFP 2022Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Mülteciler Yüksek Komiserliğ Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.
Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü' - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Mülteciler Yüksek Komiserliğ Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.
© AP PhotoSaltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1.2 milyon Suriyeli mülteciye açan Merkel'e verileceğini duyurdu.
Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü' - Sputnik Türkiye
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© AP Photo
Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1.2 milyon Suriyeli mülteciye açan Merkel'e verileceğini duyurdu.
© UNHCR/Colin DelfosseBölgesel Nansen Ödülleri'nde ise Afrika ödülünün Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülünün Kosta Rika'da 50 yılın üzerinde mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülünün, Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülünün ise Irak'ta IŞİD'in baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a verileceği kaydedildi.
Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü' - Sputnik Türkiye
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© UNHCR/Colin Delfosse
Bölgesel Nansen Ödülleri'nde ise Afrika ödülünün Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülünün Kosta Rika'da 50 yılın üzerinde mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülünün, Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülünün ise Irak'ta IŞİD'in baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a verileceği kaydedildi.
© AFP 2022Ödül töreninin 10 Ekim'de, Cenevre'de düzenlenmesinin planlandığı ve Merkel'e verilecek ödülün değerinin 150 bin ABD doları olduğu belirtildi.
Eski Almanya Başbakanı Merkel'e Nansen Mülteci Ödülü - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Ödül töreninin 10 Ekim'de, Cenevre'de düzenlenmesinin planlandığı ve Merkel'e verilecek ödülün değerinin 150 bin ABD doları olduğu belirtildi.
© UNHCRMerkel 24 Ağustos'ta da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) barış ödülüne layık görülmüştü.
Eski Almanya Başbakanı Merkel'e 'Nansen Mülteci Ödülü' - Sputnik Türkiye
5/5
© UNHCR
Merkel 24 Ağustos'ta da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) barış ödülüne layık görülmüştü.
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