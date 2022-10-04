https://sputniknews.com.tr/20221004/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061928565.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.53 seviyesinde euro ise 18.27 bandında başladı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:37+0300
2022-10-04T09:37+0300
2022-10-04T09:37+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
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Dolar, 4 Ekim 2022 sabahında 18.50 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5343 lira, satış fiyatı 18.5475 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL aynı saatlerde 18.2000 lira alış fiyatı, 18.2769 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 0.9831 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1700 dolardan alıcı buluyor.4 Ekim 2022 spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Gram altın 1013 lira,Çeyrek altın 1680 lira,Yarım altın 3361 lira,Cumhuriyet altını 6696 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061886941.html
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dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.53 seviyesinde euro ise 18.27 bandında başladı.
Dolar, 4 Ekim 2022 sabahında 18.50 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5343 lira, satış fiyatı 18.5475 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL aynı saatlerde 18.2000 lira alış fiyatı, 18.2769 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 0.9831 seviyesinde.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1700 dolardan alıcı buluyor.
4 Ekim 2022 spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6696 liradan el değiştiriyor.