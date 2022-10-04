Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221004/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061928565.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.53 seviyesinde euro ise 18.27 bandında başladı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:37+0300
2022-10-04T09:37+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0dfdf76d2dd910e2d0fc857e3a2a9411.jpg
Dolar, 4 Ekim 2022 sabahında 18.50 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5343 lira, satış fiyatı 18.5475 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL aynı saatlerde 18.2000 lira alış fiyatı, 18.2769 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 0.9831 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1700 dolardan alıcı buluyor.4 Ekim 2022 spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Gram altın 1013 lira,Çeyrek altın 1680 lira,Yarım altın 3361 lira,Cumhuriyet altını 6696 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061886941.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_98:0:1181:812_1920x0_80_0_0_fa6c9525429e71c2d3a7d842e7a46b7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:37 04.10.2022
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Dolar güne 18.53 seviyesinde euro ise 18.27 bandında başladı.
Dolar, 4 Ekim 2022 sabahında 18.50 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5343 lira, satış fiyatı 18.5475 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL aynı saatlerde 18.2000 lira alış fiyatı, 18.2769 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 0.9831 seviyesinde.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1700 dolardan alıcı buluyor.
4 Ekim 2022 spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Gram altın 1013 lira,
Çeyrek altın 1680 lira,
Yarım altın 3361 lira,
Cumhuriyet altını 6696 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала