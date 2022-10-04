https://sputniknews.com.tr/20221004/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061928565.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.53 seviyesinde euro ise 18.27 bandında başladı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T09:37+0300

2022-10-04T09:37+0300

2022-10-04T09:37+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051506020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0dfdf76d2dd910e2d0fc857e3a2a9411.jpg

Dolar, 4 Ekim 2022 sabahında 18.50 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5343 lira, satış fiyatı 18.5475 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL aynı saatlerde 18.2000 lira alış fiyatı, 18.2769 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 0.9831 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1700 dolardan alıcı buluyor.4 Ekim 2022 spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Gram altın 1013 lira,Çeyrek altın 1680 lira,Yarım altın 3361 lira,Cumhuriyet altını 6696 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221003/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061886941.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu