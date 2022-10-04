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https://sputniknews.com.tr/20221004/diyanet-isleri-baskani-2-sapkinin-kuran-i-kerime-karsi-yaptigi-provokatif-saldiriyi-kiniyorum-1061923148.html
Diyanet İşleri Başkanı: 2 sapkının Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı kınıyorum
Diyanet İşleri Başkanı: 2 sapkının Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı kınıyorum
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İki sapkının Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T01:58+0300
2022-10-04T01:58+0300
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
kuran
kuran-ı kerim
kınama
izmir
türkiye
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Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı şöyle devam etti:"Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."
https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-soylu-izmirde-kuran-i-kerime-saygisizlik-yapan-iki-kisi-gozaltina-alindi-1061914219.html
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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran, kuran-ı kerim, kınama, izmir
ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran, kuran-ı kerim, kınama, izmir

Diyanet İşleri Başkanı: 2 sapkının Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı kınıyorum

01:58 04.10.2022
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İki sapkının Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.
Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı şöyle devam etti:
"Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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