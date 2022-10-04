https://sputniknews.com.tr/20221004/diyanet-isleri-baskani-2-sapkinin-kuran-i-kerime-karsi-yaptigi-provokatif-saldiriyi-kiniyorum-1061923148.html

Diyanet İşleri Başkanı: 2 sapkının Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı: 2 sapkının Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İki sapkının Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T01:58+0300

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ali erbaş

diyanet işleri başkanlığı

kuran

kuran-ı kerim

kınama

izmir

türkiye

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Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı şöyle devam etti:"Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."

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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran, kuran-ı kerim, kınama, izmir