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https://sputniknews.com.tr/20221004/cumhuriyetci-parti-eski-stratejistinden-trumpa-suclama-suikast-talimati-verdi--1061922182.html
Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama: Suikast talimatı verdi
Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama: Suikast talimatı verdi
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin eski stratejisti Scott Jennings, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e karşı 'suikast talimatı... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T01:30+0300
2022-10-04T01:30+0300
dünya
abd
cumhuriyetçi
cumhuriyetçi parti
donald trump
suikast
senatör
suçlama
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Cumhuriyetçi yorumcu Scott Jennings, CNN'de yayınlanan konuşmasında, Mitch McConnell'e karşı Trump'ın suikast talimatı verdiği iddiasıyla ilgili, "Her Cumhuriyetçi bunu seslendirebilmeli, reddedebilmelidir. Bu durum parti için kötü bir şeydir" dedi.Aynı zamanda McConnell'in yardımcısı olan Jennings, Trump'ın, kendisine ait Truth Social sosyal medyasındaki paylaşımlarında Senato'da Kentucky eyaletini temsil eden Azınlık Liderine karşı uzun süredir yaptığı 'saldırıların' kabul edilemez olduğunu söyledi.Jennings, Trump tarafından Jennings'in eşine yönelik eleştirileri de "açık ırkçılık" olarak nitelendirdi.Jennings, şu ifadelere yer verdi:Donald Trump, Kongre'nin seçim oylarını sayma şeklini değiştirmeye desteğini dile getirmesinin ardından McConnell'i hedef almış, Kentucky Senatörünü konuşmalarında sık sık eleştiri konusu yapmıştı.
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abd, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, donald trump, suikast, senatör, suçlama
abd, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, donald trump, suikast, senatör, suçlama

Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama: Suikast talimatı verdi

01:30 04.10.2022
© REUTERS / Octavio JonesDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© REUTERS / Octavio Jones
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ABD'de Cumhuriyetçi Partinin eski stratejisti Scott Jennings, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e karşı 'suikast talimatı verdiği' iddiasında bulundu.
Cumhuriyetçi yorumcu Scott Jennings, CNN'de yayınlanan konuşmasında, Mitch McConnell'e karşı Trump'ın suikast talimatı verdiği iddiasıyla ilgili, "Her Cumhuriyetçi bunu seslendirebilmeli, reddedebilmelidir. Bu durum parti için kötü bir şeydir" dedi.
Aynı zamanda McConnell'in yardımcısı olan Jennings, Trump'ın, kendisine ait Truth Social sosyal medyasındaki paylaşımlarında Senato'da Kentucky eyaletini temsil eden Azınlık Liderine karşı uzun süredir yaptığı 'saldırıların' kabul edilemez olduğunu söyledi.
Jennings, Trump tarafından Jennings'in eşine yönelik eleştirileri de "açık ırkçılık" olarak nitelendirdi.
Jennings, şu ifadelere yer verdi:
"Bir sokak köşesinde birinin bunları mırıldandığını duysanız, bu kişiye başkanlığı veya Cumhuriyetçilerin başkan adaylığını verelim demezdiniz. Dengesiz bir insan sokağa salıverilmiş, kendisi ve başkalarına zarar verebilir, 911'i arayın derdiniz. Bunlar, başkanlığı geri almak isteyen birinin yapacağı işler değil. Bunlar, parti ve ülke için kötü şeyler."
Donald Trump, Kongre'nin seçim oylarını sayma şeklini değiştirmeye desteğini dile getirmesinin ardından McConnell'i hedef almış, Kentucky Senatörünü konuşmalarında sık sık eleştiri konusu yapmıştı.
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