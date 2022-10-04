https://sputniknews.com.tr/20221004/cumhuriyetci-parti-eski-stratejistinden-trumpa-suclama-suikast-talimati-verdi--1061922182.html

Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama: Suikast talimatı verdi

Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama: Suikast talimatı verdi

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin eski stratejisti Scott Jennings, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e karşı 'suikast talimatı... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T01:30+0300

2022-10-04T01:30+0300

2022-10-04T01:30+0300

dünya

abd

cumhuriyetçi

cumhuriyetçi parti

donald trump

suikast

senatör

suçlama

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Cumhuriyetçi yorumcu Scott Jennings, CNN'de yayınlanan konuşmasında, Mitch McConnell'e karşı Trump'ın suikast talimatı verdiği iddiasıyla ilgili, "Her Cumhuriyetçi bunu seslendirebilmeli, reddedebilmelidir. Bu durum parti için kötü bir şeydir" dedi.Aynı zamanda McConnell'in yardımcısı olan Jennings, Trump'ın, kendisine ait Truth Social sosyal medyasındaki paylaşımlarında Senato'da Kentucky eyaletini temsil eden Azınlık Liderine karşı uzun süredir yaptığı 'saldırıların' kabul edilemez olduğunu söyledi.Jennings, Trump tarafından Jennings'in eşine yönelik eleştirileri de "açık ırkçılık" olarak nitelendirdi.Jennings, şu ifadelere yer verdi:Donald Trump, Kongre'nin seçim oylarını sayma şeklini değiştirmeye desteğini dile getirmesinin ardından McConnell'i hedef almış, Kentucky Senatörünü konuşmalarında sık sık eleştiri konusu yapmıştı.

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abd, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, donald trump, suikast, senatör, suçlama