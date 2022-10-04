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CHP'li Öztrak'tan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: YSK'nın düğmeye basmasını bekliyoruz
CHP'li Öztrak'tan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: YSK'nın düğmeye basmasını bekliyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklama takvimine ilişkin, "Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T07:14+0300
2022-10-04T07:14+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
6'lı masa
cumhurbaşkanı adayı
yüksek seçim kurulu (ysk)
faik öztrak
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, TÜİK'in açıkladığ enflasyon oranlarına ilişkin, "Çekirdek enflasyon göstergeleri rekor kırıyor. Tarımsal girdi fiyatları almış başını gidiyor. Son bir yılda; ÜRE (bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir besin) gübresinin fiyatı yüzde 208, DAP (fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin elementini bir arada kapsayan bir gübre) gübresinin fiyatı yüzde 175, traktöre konacak mazotun fiyatı yüzde 216 arttı. Çiftçi tarlasına giremiyor. Besici, süt hayvanlarını kesime gönderiyor. Mutfaklardaki bu yangın nasıl sönecek?" diye konuştu.Öztrak, Mersin'deki polisevi saldırısı ile ilgili, "Mersin'de hain terör örgütünün alçak saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilişkilendirmeye kalktılar. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi, bu şerefli mirasın sahibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ağzına alırken, haddini hududunu bileceksin, iki kere düşüneceksin. Yoksa pişman ederiz" ifadelerini kullandı.CHP Genel Merkez'inde Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masanın 2'nci tur toplantısı sonrası 6 liderin ortak imzası ile yayımlanan açıklamaya değinen Öztrak, şöyle konuştu:Öztrak, cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru üzerine, "Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, cumhurbaşkanı adayı, yüksek seçim kurulu (ysk), faik öztrak
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, cumhurbaşkanı adayı, yüksek seçim kurulu (ysk), faik öztrak

CHP'li Öztrak'tan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: YSK'nın düğmeye basmasını bekliyoruz

07:14 04.10.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklama takvimine ilişkin, "Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.
Öztrak, TÜİK'in açıkladığ enflasyon oranlarına ilişkin, "Çekirdek enflasyon göstergeleri rekor kırıyor. Tarımsal girdi fiyatları almış başını gidiyor. Son bir yılda; ÜRE (bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir besin) gübresinin fiyatı yüzde 208, DAP (fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin elementini bir arada kapsayan bir gübre) gübresinin fiyatı yüzde 175, traktöre konacak mazotun fiyatı yüzde 216 arttı. Çiftçi tarlasına giremiyor. Besici, süt hayvanlarını kesime gönderiyor. Mutfaklardaki bu yangın nasıl sönecek?" diye konuştu.
Öztrak, Mersin'deki polisevi saldırısı ile ilgili, "Mersin'de hain terör örgütünün alçak saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilişkilendirmeye kalktılar. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi, bu şerefli mirasın sahibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ağzına alırken, haddini hududunu bileceksin, iki kere düşüneceksin. Yoksa pişman ederiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkez'inde Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masanın 2'nci tur toplantısı sonrası 6 liderin ortak imzası ile yayımlanan açıklamaya değinen Öztrak, şöyle konuştu:
"Siyasi yelpazenin çok farklı yerlerinden gelen 6 parti ayrılıkları bir kenara bırakarak, vatan, millet ve demokrasi aşkıyla bir araya gelmiştir. Milletin Masası dün yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek için yapılacakların yol haritasını çıkarmıştır. En kısa sürede kamuoyuna açıklama kararını da almıştır. Yine çok önemli bir adım olarak, milletimizin menfaati için belirlenen 9 temel sorun alanında, ortak politikalar belirlemek ve ortak taahhütlerini kamuoyuna en kısa sürede açıklamak üzere yola çıkmıştır. Milletin Masası, Ege'de Türkiye- Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur. Sadece 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için gerekli oyu değil aynı zamanda Meclis'te Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için ihtiyaç duyulan çoğunluğu sağlama kararlılığını da açıklamıştır. Yol bellidir, istikamet bellidir. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen 6 parti olarak bizim benimsediğimiz ilke ve değerler bellidir. Biz otokrasiden değil, demokrasiden yanayız. Biz üstünlerin hukukundan değil hukukun üstünlüğünden yanayız."
Öztrak, cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru üzerine, "Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.
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