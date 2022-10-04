CHP'li Öztrak'tan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: YSK'nın düğmeye basmasını bekliyoruz

"Siyasi yelpazenin çok farklı yerlerinden gelen 6 parti ayrılıkları bir kenara bırakarak, vatan, millet ve demokrasi aşkıyla bir araya gelmiştir. Milletin Masası dün yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek için yapılacakların yol haritasını çıkarmıştır. En kısa sürede kamuoyuna açıklama kararını da almıştır. Yine çok önemli bir adım olarak, milletimizin menfaati için belirlenen 9 temel sorun alanında, ortak politikalar belirlemek ve ortak taahhütlerini kamuoyuna en kısa sürede açıklamak üzere yola çıkmıştır. Milletin Masası, Ege'de Türkiye- Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur. Sadece 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için gerekli oyu değil aynı zamanda Meclis'te Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için ihtiyaç duyulan çoğunluğu sağlama kararlılığını da açıklamıştır. Yol bellidir, istikamet bellidir. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen 6 parti olarak bizim benimsediğimiz ilke ve değerler bellidir. Biz otokrasiden değil, demokrasiden yanayız. Biz üstünlerin hukukundan değil hukukun üstünlüğünden yanayız."