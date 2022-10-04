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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı
CANLI | Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, Politico gazetesinin Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre AB ülkelerinin temsilcileri... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye

CANLI | Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı

09:17 04.10.2022 (güncellendi: 23:28 04.10.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, Politico gazetesinin Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre AB ülkelerinin temsilcileri, Rusya'ya karşı sekizinci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, geçen hafta Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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23:26 04.10.2022
Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı
Politico gazetesinin Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre AB ülkelerinin temsilcileri, Rus petrolü için bir tavan fiyatı belirlenmesi de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaştı.
Habere göre yetkililer, salı günü Moskova'ya yönelik sekizinci yaptırım paketi üzerinde bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını ve metnin son halini çarşamba günü onaylayacaklarını söyledi.
22:15 04.10.2022
Temsilciler Meclisi Üyesi Rosendale: ABD'li vergi mükelleflerinin Ukrayna'ya yardım edecek parası yok
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Rosendale, Ukrayna’ya yardımın ABD’yi tehdit karşısında bıraktığını, Amerikalı vergi mükelleflerinin Ukrayna’ya yardım için parası olmadığını belirtti.
Rosendale, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikalı vergi mükelleflerinin Ukrayna için 70 milyarı yok. Korkarım artan katılımımız ulusal güvenlik için bir tehdit, bizi diğer nükleer güçle çatışma rotasına koyuyor” diye yazdı.
22:14 04.10.2022
Herson idaresi: Ukrayna birliklerinin ilerleme girişimleri engellendi
Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Stremousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson yönünde ilerlemesinin engellendiğini duyurdu.
Rus ordusunun denetimindeki Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Herson cephe hattındaki durumun kritik olmadığını, Ukrayna birliklerinin ilerleme girişimlerinin engellendiğini ifade etti.
Pervıy Kanal televizyonuna konuşan Stremousov, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin kuzeyden Herson yönüne ilerleme girişimleri söz konusu. Ancak bugün Herson bölgesinde bize karşı savaşanların sadece Ukraynalı aşırı milliyetçilerin değil, her türlü sistemleri, uyduları ve ölümcül silahlarıyla neredeyse NATO'nun tamamı olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Stremousov, Rusya Savunma Bakanlığı güçleri, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun ilerleme girişimini başarıyla durdurduğunu belirterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önemli kayıplar verdiğini, ölen Ukraynalı askerlerin sayısının yüzlerle ifade edildiğini kaydetti.
21:36 04.10.2022
Pentagon: Ukrayna'ya yeni yardım paketi 4 HIMARS sistemi, 32 obüs, 200 zırhlı araç içeriyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden’ın açıkladığı Ukrayna'ya yeni yardım paketinin 4 HIMARS yüksek hareketli topçu roket sistemi, 32 obüs ve topçu sistemi, 200 zırhlı araç içerdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ordusunun depolarından Ukraynalı askerlere teslim edilecek 625 dolarlık envanter paketinde 4 adet mühimmatlı HIMARS yüksek hareketli topçu roket sisteminin, 16 adet 155 mm’lik obüs ve bir o kadar da 105 mm’lik topçu sisteminin, 75 bin 155 mm’lik top mermisinin, aynı kalibrede 500 adet güdümlü merminin, 120 mm’lik havan topları için 300 bin mayının, hafif silahlar için 200 bin merminin yer aldığı bilgisini verdi.
Açıklamaya göre Ukrayna’ya ayrıca 200 adet zırhlı MaxxPro MRAP arazi aracı, Claymore anti-personel mayınları, uzaktan mayın temizleme için bin adet 155 mm’lik mermi ve bariyer kurma ekipmanı teslim edilecek.
20:53 04.10.2022
Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD'nin hiçbir zaman Rusya'ya katılmak isteyen Donbass, Herson ve Zaporojye'de bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya bağlanma referandumlarını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.
Biden tahıl koridoru anlaşmasının başarısından memnun
Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın 'ilhak çabalarına' destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.
Biden, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya sürülmesini sağlayan ve İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının başarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası çabaları her zaman destekleyeceklerini bildirdi.
19:19 04.10.2022
Rusya'nın Bern Büyükelçisi Garmonin, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Rusya'nın Bern Büyükelçiliği, Donbass cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılması nedeniyle Büyükelçi Sergey Garmonin'in İsviçre Büyükelçiliği'ne çağrıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre Rus elçi, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Avrasya Ülkeleri Dairesi Başkan Vekili Mirko Zambelli tarafından kabul edildi.

Zambelli İsviçre'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin Rusya topraklarına katılmasıyla ilgili tutumunu aktarırken Garmonin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de Kremlin'deki imza töreninde yaptığı konuşmada ortaya koyulan tezleri vurguladı.

Garmonin, BM Şartı madde 1 uyarınca söz konusu 4 bölgenin sakinlerinin kendi geleceklerini tayin etme konusunda mutlak hakka sahip olduklarının altını çizdi.
18:47 04.10.2022
AB: Nükleer felaket olasılığına karşı Ukrayna'ya 5 milyon doz iyot gönderildi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, nükleer felaket olasılığına karşı Ukrayna'ya 5 milyon doz iyot gönderdiklerini açıkladı.

Almanya'da yayın yapan Redaktionsnetzwerk Deutschland'a demeç veren Lenarcic, "Koronavirüs pandemisi sırasında, müdahale etmek için krizin başlamasını beklemememiz gerektiğini öğrendik ve bu nedenle artık gelecekteki krizleri tahmin etmeye çalışıyoruz" dedi.

AB olarak Ukrayna'daki çatışmalar başlamadan önce kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer acil durumlara hazırlandıklarını anlatan Lenarcic, hazırlıklar kapsamında nükleer santrallerin yakınında yaşayan sakinler için Ukrayna'ya 5 milyon doz iyot gönderdiklerini kaydetti.

Ukrayna'da nükleer felaket tehdidi, Ukrayna ordusunun uzun süredir Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) saldırılar düzenlenmesinden kaynaklanıyor.

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
18:06 04.10.2022
Şoygu'dan talimat: Zorunlu askerlik görevini yapacak erler, harekata katılmayan birliklere gönderilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sonbahar celp döneminde zorunlu askerlik görevi için teslim olacak erlerin Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekata katılmayan birliklere gönderilmesi yönünde talimat verdi.

Sonbahar celp döneminde 120 bin kişinin orduya katılmasının planlandığını ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 7 bin 500 daha az olduğunu belirten Şoygu, bu celp askerlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi uyarınca 1 Kasım'da teslim olacaklarını anımsattı.

Zorunlu askerlik görevlerini tamamlayanların evlerine döneceklerini kaydeden Şoygu, yeni teslim olacakların ise özel askeri harekata katılmayan birliklere gönderileceğinin altını çizdi.

Şoygu, askerlik görevini bitirenlerin zamanında yedeğe alınması ve ikamet yerlerindeki askerlik şubesinde kayıt altına alınmaları gerektiğini de vurguladı.
16:52 04.10.2022
Rusya: Krasnıy Liman ve diğer bölgelerde Ukrayna ordusuna yönelik askeri faaliyetler sürüyor
Rus güçlerinin özel askeri harekat kapsamında Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu 66. mekanize tugayının birliklerini ve aşırı milliyetçi oluşumlara ait iki geçici konuşlanma noktasını vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 120'den fazla aşırı milliyetçinin öldürüldüğünü söyledi.
Rusya ve müttefiklerinin daha avantajlı bölgelere geçmek için 1 Ekim'de çekildiği Krasnıy Liman'daki faaliyetleri aktaran Konaşenkov, son 24 saatte 120'den fazla aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Lisiçansk kentinde Ukrayna ordusu 54. mekanize tugayının hedef alındığını anlatan Konaşenkov, yaklaşık 90 askerin, 3 tankın ve 6 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.
Harkov Bölgesi'nin Kupyansk yönünde gerçekleştirilen füze atışları sonucunda yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Konaşenkov, Krivoy Rog ve Andreyevka yönlerinde de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yaklaşık 250'i askeri etkisiz hale getirdiğini söyledi.
Ukrayna'da hava araçları motoru üreten Motor Sich firmasının üretim tesisinin vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, bunun sonucunda ABD yapımı HIMARS sistemlerinin roketleri de dahil 15 tondan fazla mühimmatın ve 2 Mi-24 helikopterinin imha edildiği bilgisini paylaştı.
Sözcü, son 24 saatte 8 İHA, 2 Toçka-U füzesi ve 9 HIMARS ve Olha mermisi imha edildiğini de sözlerine ekledi.
16:50 04.10.2022
Zaporojye nükleer santralinin genel müdürü Muraşov, Ukrayna’ya bilgi verdiğini itiraf etti
Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) Genel Müdürü İgor Muraşov, saldırıların Ukrayna ordusu tarafından yapıldığını bildiği halde santralde yaşananlarla ilgili bilgileri Kiev’e ilettiğini itiraf etti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Muraşov, “Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanlarıyla Messenger’ler üzerinden haberleşiyorduk. İletişimimiz, nükleer santraldeki mevcut duruma ilişkin bilgileri iletmekten oluşuyordu” ifadelerini kullandı.
Saldırıların yol açabileceği sonuçların farkında olduğunu kabul eden Genel Müdür, “Tüm bu hasarlar olağanüstü durumlara yol açabilir. Saldırılar muhtemelen Dinyeper kenti, Ukrayna, Nikopol ve Marganets kentleri yönünden yapılıyordu. Nükleer santral personeli, bu bombardımanların yol açtığı hasarları onarırken tehlikeyle karşı karşıya kaldı” dedi.
Muraşov, 'Rusya Federasyonu yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak' suçundan Ukrayna kontrolündeki bölgeye sınır dışı edildi.
16:33 04.10.2022
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
Eski Pentagon danışmanı: Kuzey Akım sabotajlarının ardında ABD ve İngiltere var
Dün, 16:28
15:20 04.10.2022
Putin'den kararname: Ruslar, FSB'de sözleşmeli olarak görev yapabilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerlik görevi kapsamında orduya katılan erler de dahil Rusya vatandaşlarının Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) birimlerinde sözleşmeli olarak çalışmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre, zorunluk askerlik görevinden önce orta mesleki eğitim alan ve sözleşmeli olarak askerlik yapan erler, FSB ile sözleşme imzalayabilecek. Yedekte bulunmayan ve orta mesleki eğitim alan erkekler de bundan yararlanabilecek.
Sözleşmeli asker olarak görev yapan ve yaş haddine ulaşan ancak yüksek kalifiyeli uzman statüsünde bulunan kişiler de, hem FSB hem de Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile sözleşme imzalayabilecek.
15:18 04.10.2022
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Şoygu: Kısmi seferberlikle Rusya'da iki haftada 200 binden fazla kişi silah altına alındı
Dün, 15:18
15:05 04.10.2022
Zaporojye nükleer santralinin bulunduğu Energodar kentinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu Energodar kentinde bugünden itibaren akşam 20.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Energodar kentinin askeri-sivil idaresinden yapılan açıklamada, geçici olarak uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kararının vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.
13:41 04.10.2022
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Kremlin: Putin, Rusya’ya yeni topraklar eklenmesine ilişkin yasaları bugün imzalayacak
Dün, 13:41
12:59 04.10.2022
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Lavrov: Kiev'i Donbass'ta güç kullanmaya iten Batı'nın 4 bölgeyi tanıması, ilkesel önem taşımıyor
Dün, 12:59
12:54 04.10.2022
Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin Ukrayna’daki özel askeri operasyona katıldığını söyledi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Rusya ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona katıldığını doğruladı, ancak Belarus askerlerinin doğrudan Ukrayna’ya gönderilmediğini belirtti.
Lukaşenko, savunma yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılımımıza gelince, burada yer alıyoruz. Bunu gizlemiyoruz. Ancak kimseyi öldürmüyoruz. Askerlerimizi hiçbir yere göndermiyoruz. Yükümlülüklerimizi ihlal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Kimse Belarus toprakları üzerinden Rusya’yı sırtından bıçaklayamayacak’
Belarus Devlet Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim (Rusya’nın özel askeri operasyonuna) dahlimiz her şeyden önce, bu krizin Belarus topraklarına yayılmasını engelleme amaçlıdır. İkinci olaraksa, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın, özel askeri operasyonun ardına gizlenerek Belarus’a saldırı düzenlemesine izin vermek istemiyoruz. Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, kimse Belarus toprakları üstünden Rusya’yı sırtından bıçaklayamayacak. İşte (Rusya’nın askeri operasyonuna) dahlimiz bu biçimdedir.”
10:49 04.10.2022
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Federasyon Konseyi, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
Dün, 10:47
09:49 04.10.2022
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Dün, 09:37
09:16 04.10.2022
Nvidia, Rusya'dan tamamen çekiliyor
ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, daha önce şirketin Rusya'ya yönelik sevkiyatları askıya aldıktan sonra çalışanların ve çalışan ailelerinin desteklenmesi adına ofisi açık bıraktığı anımsatıldı. Ancak son gelişmelerle birlikte burada etkin bir çalışmanın yürütülemediği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, personelin diğer ülkelerde çalışmaya devam edebileceği vurgulandı.
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