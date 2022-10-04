CANLI | Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı

Rus güçlerinin özel askeri harekat kapsamında Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu 66. mekanize tugayının birliklerini ve aşırı milliyetçi oluşumlara ait iki geçici konuşlanma noktasını vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 120'den fazla aşırı milliyetçinin öldürüldüğünü söyledi.
Rusya ve müttefiklerinin daha avantajlı bölgelere geçmek için 1 Ekim'de çekildiği Krasnıy Liman'daki faaliyetleri aktaran Konaşenkov, son 24 saatte 120'den fazla aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Lisiçansk kentinde Ukrayna ordusu 54. mekanize tugayının hedef alındığını anlatan Konaşenkov, yaklaşık 90 askerin, 3 tankın ve 6 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.
Harkov Bölgesi'nin Kupyansk yönünde gerçekleştirilen füze atışları sonucunda yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Konaşenkov, Krivoy Rog ve Andreyevka yönlerinde de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yaklaşık 250'i askeri etkisiz hale getirdiğini söyledi.
Ukrayna'da hava araçları motoru üreten Motor Sich firmasının üretim tesisinin vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, bunun sonucunda ABD yapımı HIMARS sistemlerinin roketleri de dahil 15 tondan fazla mühimmatın ve 2 Mi-24 helikopterinin imha edildiği bilgisini paylaştı.
Sözcü, son 24 saatte 8 İHA, 2 Toçka-U füzesi ve 9 HIMARS ve Olha mermisi imha edildiğini de sözlerine ekledi.