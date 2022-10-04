CANLI | Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı

Politico: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde uzlaştı

Politico gazetesinin Avrupalı diplomatlara dayandırdığı habere göre AB ülkelerinin temsilcileri, Rus petrolü için bir tavan fiyatı belirlenmesi de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaştı.

Habere göre yetkililer, salı günü Moskova'ya yönelik sekizinci yaptırım paketi üzerinde bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını ve metnin son halini çarşamba günü onaylayacaklarını söyledi.