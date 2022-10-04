https://sputniknews.com.tr/20221004/buyuk-bir-siyonistim-diyen-ingiltere-basbakani-trussa-hamastan-tepki--1061964625.html
'Büyük bir siyonistim' diyen İngiltere Başbakanı Truss'a Hamas'tan tepki
'Büyük bir siyonistim' diyen İngiltere Başbakanı Truss'a Hamas'tan tepki
Hamas, 'İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist' olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kınadı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:39+0300
2022-10-04T22:39+0300
2022-10-04T22:39+0300
dünya
israil
hamas
filistin
balfour deklarasyonu
ingiltere
liz truss
siyonist
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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere Başbakanı Truss'ın "Büyük bir siyonistim" sözleriyle 'siyonist işgalle aynı safta olduğunu gösterdiğini' söyledi.Ebu Zuhri, "Bu açıklamalar, yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre önce yayınlanan Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren başlayan Filistin mücadelesi karşısında İngiltere'nin işlediği suçları sürdürmesi anlamına geliyor" dedi.Hamas yöneticisi Ebu Zuhri ayrıca masum çocukları öldürmek için kılıf uyduran bu kişilerin, insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.İngiltere Başbakanı Truss, dün katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." ifadesini kullanmıştı.İsrail Başbakanı Yair Lapid de Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya 'olumlu baktığını' belirtmiş, bunun üzerine Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye İngiltere'nin bu niyetinden 'endişeli' olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/ingiltere-basbakani-truss-bildiginiz-uzere-ben-buyuk-bir-siyonistim-1061937748.html
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israil, hamas, filistin, balfour deklarasyonu, ingiltere, liz truss, siyonist
israil, hamas, filistin, balfour deklarasyonu, ingiltere, liz truss, siyonist
'Büyük bir siyonistim' diyen İngiltere Başbakanı Truss'a Hamas'tan tepki
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Hamas, 'İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist' olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kınadı.
Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere Başbakanı Truss'ın "Büyük bir siyonistim" sözleriyle 'siyonist işgalle aynı safta olduğunu gösterdiğini' söyledi.
Ebu Zuhri, "Bu açıklamalar, yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre önce yayınlanan Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren başlayan Filistin mücadelesi karşısında İngiltere'nin işlediği suçları sürdürmesi anlamına geliyor" dedi.
Hamas yöneticisi Ebu Zuhri ayrıca masum çocukları öldürmek için kılıf uyduran bu kişilerin, insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Truss, dün katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." ifadesini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Yair Lapid de Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya 'olumlu baktığını' belirtmiş, bunun üzerine Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye İngiltere'nin bu niyetinden 'endişeli' olduğunu kaydetmişti.