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Binali Yıldırım, Kovid-19'a yakalandı
Binali Yıldırım, Kovid-19'a yakalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-04T19:42+0300
koronavirüs
binali yıldırım
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.
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binali yıldırım, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs
binali yıldırım, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs

Binali Yıldırım, Kovid-19'a yakalandı

19:41 04.10.2022 (güncellendi: 19:42 04.10.2022)
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.
Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.
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