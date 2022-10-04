Binali Yıldırım, Kovid-19'a yakalandı
19:41 04.10.2022 (güncellendi: 19:42 04.10.2022)
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
© İHA / EMİN FERHAT SEVİLİR-AW665051
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Düzce programı sırasında gelişen semptomlar sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.
Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) October 4, 2022
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.
Dua bekler, dua ederiz.
Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.