https://sputniknews.com.tr/20221004/beykozda-balik-tutan-bir-adamin-oltasina-kopekbaligi-takildi-1061954311.html

Beykoz'da balık tutan bir adamın oltasına köpekbalığı takıldı

Beykoz'da balık tutan bir adamın oltasına köpekbalığı takıldı

Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen bir adamın oltasına köpekbalığı takıldığı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T17:58+0300

2022-10-04T17:58+0300

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köpekbalığı

beykoz

yaşam

olta

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Beykoz, sahilde denize olta atan bir balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Balıkçının oltaya çekmekte güçlük çektiği görüldü. Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü. Kıyıya çıkarılan köpek balığını görenler o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, vatandaşın oltayla tuttuğu köpekbalığını kıyıya çıkardığı görülüyor. Videoda 'palamut mu ne geliyor?' diye soran çevredekilere balık tutan kişinin 'yenebilecek bir şey olsun da ne olursa olsun' dediği duyuluyor.

beykoz

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köpekbalığı, beykoz, olta