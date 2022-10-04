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https://sputniknews.com.tr/20221004/beykozda-balik-tutan-bir-adamin-oltasina-kopekbaligi-takildi-1061954311.html
Beykoz'da balık tutan bir adamın oltasına köpekbalığı takıldı
Beykoz'da balık tutan bir adamın oltasına köpekbalığı takıldı
Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen bir adamın oltasına köpekbalığı takıldığı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T17:58+0300
2022-10-04T18:02+0300
köpekbalığı
beykoz
yaşam
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Beykoz, sahilde denize olta atan bir balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Balıkçının oltaya çekmekte güçlük çektiği görüldü. Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü. Kıyıya çıkarılan köpek balığını görenler o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, vatandaşın oltayla tuttuğu köpekbalığını kıyıya çıkardığı görülüyor. Videoda 'palamut mu ne geliyor?' diye soran çevredekilere balık tutan kişinin 'yenebilecek bir şey olsun da ne olursa olsun' dediği duyuluyor.
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köpekbalığı, beykoz, olta
köpekbalığı, beykoz, olta

Beykoz'da balık tutan bir adamın oltasına köpekbalığı takıldı

17:58 04.10.2022 (güncellendi: 18:02 04.10.2022)
© İHABeykoz'da sahile balık tutmak için gelen vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı
Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA
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Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen bir adamın oltasına köpekbalığı takıldığı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
Beykoz, sahilde denize olta atan bir balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Balıkçının oltaya çekmekte güçlük çektiği görüldü. Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü.
Kıyıya çıkarılan köpek balığını görenler o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, vatandaşın oltayla tuttuğu köpekbalığını kıyıya çıkardığı görülüyor. Videoda 'palamut mu ne geliyor?' diye soran çevredekilere balık tutan kişinin 'yenebilecek bir şey olsun da ne olursa olsun' dediği duyuluyor.
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