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https://sputniknews.com.tr/20221004/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1061929273.html
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda ise 1.10 TL zam bekleniyor. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-04T10:03+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
zam
dolar
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5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1.10 TL zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.Zammın ardından fiyatlar nasıl olacak?Bu geceki zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19.86 TL’ye, Ankara’da 19.99 TL’ye, İzmir’de 19.98 TL’ye yükselecek.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24.17 TL’ye, Ankara’da 24.28 TL’ye, İzmir’de 24.31 TL’ye yükselecek.
https://sputniknews.com.tr/20220824/motorine-zam-bekleniyor-1060319041.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, dolar
benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, dolar

Benzin ve motorine zam geliyor

10:03 04.10.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© REUTERS
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Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda ise 1.10 TL zam bekleniyor.
5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1.10 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.

Zammın ardından fiyatlar nasıl olacak?

Bu geceki zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19.86 TL’ye, Ankara’da 19.99 TL’ye, İzmir’de 19.98 TL’ye yükselecek.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24.17 TL’ye, Ankara’da 24.28 TL’ye, İzmir’de 24.31 TL’ye yükselecek.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
EKONOMİ
Motorine zam bekleniyor
24 Ağustos, 09:12
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