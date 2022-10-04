https://sputniknews.com.tr/20221004/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1061929273.html

Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda ise 1.10 TL zam bekleniyor. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

zam

dolar

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5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1.10 TL zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.Zammın ardından fiyatlar nasıl olacak?Bu geceki zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19.86 TL’ye, Ankara’da 19.99 TL’ye, İzmir’de 19.98 TL’ye yükselecek.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24.17 TL’ye, Ankara’da 24.28 TL’ye, İzmir’de 24.31 TL’ye yükselecek.

https://sputniknews.com.tr/20220824/motorine-zam-bekleniyor-1060319041.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, dolar