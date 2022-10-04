https://sputniknews.com.tr/20221004/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1061929273.html
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda ise 1.10 TL zam bekleniyor. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:03+0300
2022-10-04T10:03+0300
2022-10-04T10:03+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
zam
dolar
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5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1.10 TL zam bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.Zammın ardından fiyatlar nasıl olacak?Bu geceki zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19.86 TL’ye, Ankara’da 19.99 TL’ye, İzmir’de 19.98 TL’ye yükselecek.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24.17 TL’ye, Ankara’da 24.28 TL’ye, İzmir’de 24.31 TL’ye yükselecek.
https://sputniknews.com.tr/20220824/motorine-zam-bekleniyor-1060319041.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, dolar
benzin, benzin fiyatları, motorin, zam, dolar
Benzin ve motorine zam geliyor
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Benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda ise 1.10 TL zam bekleniyor.
5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1.10 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.
Zammın ardından fiyatlar nasıl olacak?
Bu geceki zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19.86 TL’ye, Ankara’da 19.99 TL’ye, İzmir’de 19.98 TL’ye yükselecek.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24.17 TL’ye, Ankara’da 24.28 TL’ye, İzmir’de 24.31 TL’ye yükselecek.