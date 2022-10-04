https://sputniknews.com.tr/20221004/belarus-lideri-lukasenkodan-askerlige-yararli-kisileri-kontrol-etme-emri-1061957861.html

Belarus lideri Lukaşenko’dan askerliğe yararlı kişileri kontrol etme emri

Belarus lideri Lukaşenko’dan askerliğe yararlı kişileri kontrol etme emri

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, rezervde bulunan vatandaşları kontrol etme emrini vererek, “Her şey olabilir. Kadınlar dahil her bir vatandaş silah... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T19:25+0300

2022-10-04T19:25+0300

2022-10-04T19:25+0300

savunma

aleksandr lukaşenko

seferberlik

belarus

ukrayna krizi

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Askeri güvenlik toplantısında konuşan Lukaşenko, “Askerlik şubeleri aracılığıyla, askerliğe yararlı olan ve rezervde bulunan kişileri kontrol ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Hasat toplama çalışmaları bitecek, ilçelerde dikkatli bir şekilde insanları çağırmak, kimlerin olup olmadığına bakmak, askerlik şubelerindeki materyalleri, listeleri ve belgeleri incelemek lazım” ifadesini kullandı.Belarus’un, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına asla katılmayacağını dile getiren Lukaşenko, ama çatışmanın genişleme olasılığının olduğunu belirterek, “Barış istiyorsan, savaşa hazırlan. Gelişmekte olan duruma uymaya çalışıyoruz” dedi.Rusya’daki seferberliğin, Belarus için ders olduğunu söyleyen Lukaşenko, bu dersin, birçok kişinin silah kullanmayı unuttuğunu gösterdiğini ve ülkesinde böyle bir şeyin yaşanmaması gerektiğini belirterek, “Elinde silah tutabilen ve bunu yapması gereken herkes bunu yapabilmeli. Bu, erkekleri de kadınları da ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

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aleksandr lukaşenko, seferberlik, belarus, ukrayna krizi