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Belarus lideri Lukaşenko’dan askerliğe yararlı kişileri kontrol etme emri
Belarus lideri Lukaşenko’dan askerliğe yararlı kişileri kontrol etme emri
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, rezervde bulunan vatandaşları kontrol etme emrini vererek, “Her şey olabilir. Kadınlar dahil her bir vatandaş silah... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T19:25+0300
2022-10-04T19:25+0300
savunma
aleksandr lukaşenko
seferberlik
belarus
ukrayna krizi
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Askeri güvenlik toplantısında konuşan Lukaşenko, “Askerlik şubeleri aracılığıyla, askerliğe yararlı olan ve rezervde bulunan kişileri kontrol ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Hasat toplama çalışmaları bitecek, ilçelerde dikkatli bir şekilde insanları çağırmak, kimlerin olup olmadığına bakmak, askerlik şubelerindeki materyalleri, listeleri ve belgeleri incelemek lazım” ifadesini kullandı.Belarus’un, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına asla katılmayacağını dile getiren Lukaşenko, ama çatışmanın genişleme olasılığının olduğunu belirterek, “Barış istiyorsan, savaşa hazırlan. Gelişmekte olan duruma uymaya çalışıyoruz” dedi.Rusya’daki seferberliğin, Belarus için ders olduğunu söyleyen Lukaşenko, bu dersin, birçok kişinin silah kullanmayı unuttuğunu gösterdiğini ve ülkesinde böyle bir şeyin yaşanmaması gerektiğini belirterek, “Elinde silah tutabilen ve bunu yapması gereken herkes bunu yapabilmeli. Bu, erkekleri de kadınları da ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.
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aleksandr lukaşenko, seferberlik, belarus, ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko, seferberlik, belarus, ukrayna krizi

Belarus lideri Lukaşenko’dan askerliğe yararlı kişileri kontrol etme emri

19:25 04.10.2022
© AP Photo / Markus SchreiberAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, rezervde bulunan vatandaşları kontrol etme emrini vererek, “Her şey olabilir. Kadınlar dahil her bir vatandaş silah kullanmayı bilmeli” dedi.
Askeri güvenlik toplantısında konuşan Lukaşenko, “Askerlik şubeleri aracılığıyla, askerliğe yararlı olan ve rezervde bulunan kişileri kontrol ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Hasat toplama çalışmaları bitecek, ilçelerde dikkatli bir şekilde insanları çağırmak, kimlerin olup olmadığına bakmak, askerlik şubelerindeki materyalleri, listeleri ve belgeleri incelemek lazım” ifadesini kullandı.
Belarus’un, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına asla katılmayacağını dile getiren Lukaşenko, ama çatışmanın genişleme olasılığının olduğunu belirterek, “Barış istiyorsan, savaşa hazırlan. Gelişmekte olan duruma uymaya çalışıyoruz” dedi.
Rusya’daki seferberliğin, Belarus için ders olduğunu söyleyen Lukaşenko, bu dersin, birçok kişinin silah kullanmayı unuttuğunu gösterdiğini ve ülkesinde böyle bir şeyin yaşanmaması gerektiğini belirterek, “Elinde silah tutabilen ve bunu yapması gereken herkes bunu yapabilmeli. Bu, erkekleri de kadınları da ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.
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