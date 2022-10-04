https://sputniknews.com.tr/20221004/baskurtistanin-yatirim-ve-ekonomik-potansiyeli-istanbulda-tanitiliyor-1061948320.html
Başkurtistan’ın yatırım ve ekonomik potansiyeli İstanbul’da tanıtılıyor
Başkurtistan’ın yatırım ve ekonomik potansiyeli İstanbul’da tanıtılıyor
Rusya’ya bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Yatırım ve Ekonomik Potansiyelinin Türkiye Cumhuriyeti'nde Tanıtım Etkinliği bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T14:44+0300
2022-10-04T14:44+0300
2022-10-04T14:44+0300
ekonomi
türkiye
rusya
başkurtistan cumhuriyeti
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Türk iş insanlarını Başkurtistan'daki yatırım imkanlarını tanıtmak ve bu bölgede daha önce yatırım yapmış iş insanlarının tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok konuşmacı yer alıyor.Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Habirov’un yanı sıra Başkurtistan Cumhuriyeti Devlet Meclisi – Kurultayı Başkanı Konstantin Tolkaçov, Başbakan Andrey Nazarov ve birçok üst düzey isim de etkinliğe katılıyor.Etkinlik canlı olarak da yayınlanıyor:
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türkiye, rusya, başkurtistan cumhuriyeti
Başkurtistan’ın yatırım ve ekonomik potansiyeli İstanbul’da tanıtılıyor
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Rusya’ya bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Yatırım ve Ekonomik Potansiyelinin Türkiye Cumhuriyeti'nde Tanıtım Etkinliği bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov'un da katılım gösterdiği etkinliğe iş dünyasından da yoğun ilgi var.
Türk iş insanlarını Başkurtistan'daki yatırım imkanlarını tanıtmak ve bu bölgede daha önce yatırım yapmış iş insanlarının tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok konuşmacı yer alıyor.
Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Habirov’un yanı sıra Başkurtistan Cumhuriyeti Devlet Meclisi – Kurultayı Başkanı Konstantin Tolkaçov, Başbakan Andrey Nazarov ve birçok üst düzey isim de etkinliğe katılıyor.
Etkinlik canlı olarak da yayınlanıyor: