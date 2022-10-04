https://sputniknews.com.tr/20221004/baskurtistanin-yatirim-ve-ekonomik-potansiyeli-istanbulda-tanitiliyor-1061948320.html

Başkurtistan’ın yatırım ve ekonomik potansiyeli İstanbul’da tanıtılıyor

Başkurtistan’ın yatırım ve ekonomik potansiyeli İstanbul’da tanıtılıyor

Rusya’ya bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti'nin Yatırım ve Ekonomik Potansiyelinin Türkiye Cumhuriyeti'nde Tanıtım Etkinliği bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T14:44+0300

2022-10-04T14:44+0300

2022-10-04T14:44+0300

ekonomi

türkiye

rusya

başkurtistan cumhuriyeti

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Türk iş insanlarını Başkurtistan'daki yatırım imkanlarını tanıtmak ve bu bölgede daha önce yatırım yapmış iş insanlarının tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok konuşmacı yer alıyor.Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Habirov’un yanı sıra Başkurtistan Cumhuriyeti Devlet Meclisi – Kurultayı Başkanı Konstantin Tolkaçov, Başbakan Andrey Nazarov ve birçok üst düzey isim de etkinliğe katılıyor.Etkinlik canlı olarak da yayınlanıyor:

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