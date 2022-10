Bakan Varank: Ali Babacan'ı dinlemiş olsaydık yaya kalırdık

https://sputniknews.com.tr/20221004/bakan-varank-ali-babacani-dinlemis-olsaydik-yaya-kalirdik-1061939747.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da LCWaikiki'nin lojistik üssünün açılışında konuştu. Büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:‘Son 7 çeyrektir büyüme seviyesi, başarıların tesadüf olmadığının en net göstergesi’Varank, Türkiye'nin dünyadaki çalkantılara rağmen yoluna dolu dizgin devam ettiğini hatırlattı:"Ekonomimiz birinci çeyrektekini bir adım öteye taşıyarak 7.6 büyüdü. Dünyanın havlu attığı dönemde, OECD ve G-20 ülkelerinde en büyük ikinci büyümeyi yakaladı. Son 7 çeyrektir büyüme seviyesi, başarıların tesadüf olmadığının en net göstergesi. İvmenin somut göstergesi de her ay yeni rekorlar kıran ihracatımız.Sürekli karamsarlık pompalayanlara inat ülkemiz bütün sektörlerin katkısıyla ihracatta tarih yazmaya devam ediyor. Buradaki aslan paylarından bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne ait. Sektör 20 milyar doları aşan ihracatıyla 2021 yılının en çok ihracat yapan 4. sektörü oldu. Bu rakamlar iyi gibi gözükse de ben hazır giyim sektörümüze bu rakamların yakışmadığını da düşünüyorum. Bizim hazır giyim sektöründen beklentimiz çok daha fazla. Türkiye pazarlara olan yakınlığı ve derin tecrübesi ile sektörde avantajlara sahip. Bizim daha cevval olmamız gerekiyor. Tedarikçi olmaktan ziyade kendi markalarımızı oluşturmamız, dijital ve yeşil teknolojilere yatırım yapmamız gerekiyor. Ar-Ge ve tasarım hazır giyimin olmazsa olmazı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak firmaların kendi bünyelerindeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerine cazip teşvikler sağlıyoruz, desteklemeye devam ediyoruz. Uluslararası desteklerle de sektöre ciddi altyapı sağlıyoruz."'Yemezler, bizim vatandaşımızın aldatmacalara karnı tok'21 milyon euro bütçeli hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümü ile yetkinliklerini geliştirecekleri merkez oluşturduklarını kaydeden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Türkiye’nin önünü açacak, ikinci yüzyıla taşıyacak tek lider de şu anda Recep Tayyip Erdoğan’dır’Yatırımcılara da seslenen Bakan Varank, "Elbette yaşadığımız sıkıntılar var. Dünyada yaşanan problemler var. Bizler de görüyoruz. Ekonomi yönetimi olarak bunları aşmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Sizlerle istişare halindeyiz. Dünyada yaşanan bu sıkıntıların aşılmasını sağlayacak tecrübe, özveri beceriye sahip Cumhur İttifakı’ndan başka siyasi anlayış yok. Türkiye’nin önünü açacak, ikinci yüzyıla taşıyacak tek lider de şu anda Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yeter ki değerli müteşebbislerimiz, yatırımcılarımız endişeye düşmesinler. Ülkemize güvenip yatırıma devam etsinler. Ben bakan olduğumda Yalova’da bu OSB bölgesi ne olacak bunu tartışıyorduk. OSB dolmaya başladı, yatırım iştahı her yerde devam ediyor. Gittiğim her şehirde sanayici yanıma gelip arsa istiyor, OSB genişlesin istiyor. 20 yılda inşa ettiğimiz ekosistemle bunu sağladık. Pandemi ile birlikte oluşan boşlukta dünya şunu gördü, Türkiye alternatif üssü olarak yanı başımızda duruyor. Bizim daha fazla çalışmamız lazım. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarıları hep birlikte yakalayacağız. İnşallah sanayicilerimiz, üreticilerimizle fedakar, cefakar emekçi kardeşlerimizle Türkiye’yi kalkındırmak için büyük mücadeleler vereceğiz. Yarının başarılı Türkiye’sini beraberce inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.LCWaikiki firmasını tebrik eden Bakan Varank, "Çalışanlarına elektronik posta gönderip 'LGBT çağrışımı yapan ürünleri üretmeyin' dedi. Bizim hassasiyetlerimiz var. Dünyada bir LGBT dayatması, cinsiyetsizlik dayatması varken, LCW’nin bu inisiyatifi almasını değerli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsunuz yapın. Biz aileyi savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

