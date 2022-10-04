https://sputniknews.com.tr/20221004/bakan-nebatiturkiye-ekonomi-modeli-dunyaya-ornek-teskil-edecek-21-yuzyil-turkiyenin-yuzyili-1061939201.html

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya örnek teşkil edecek, 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya örnek teşkil edecek, 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yalova'da katıldığı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Nebati, "Biz Türkiye Ekonomi Modeli’nin dünyaya örnek... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T13:14+0300

2022-10-04T13:14+0300

2022-10-04T13:54+0300

ekonomi

nureddin nebati

türkiye

türkiye ekonomi modeli

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Nebati, yerel kalkınmaya önem verdiklerini belirtip, "Milletimize hizmet uğrunda, koyduğumuz her tuğlaya, attığımız her adıma düşman olanlara inat; bizler beraberce inşa etmeye, yeni tesisler açmaya hep daha iyisini hedeflemeye, devam edeceğiz. İktidarımız süresince, yerel kalkınmayı en önemli gündem maddelerimiz arasına aldık. Ülkemiz gibi, şehirlerimiz de çağ atladı" dedi.Birleşmiş Milletler'in faiz artırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadele etmek için birçok ülke Merkez Bankası, finansal sıkılaşmaya gitmiş, bu durum da ekonomilerin resesyon risklerinin giderek artmasına sebep olmuştur. Örneğin, Amerika bugün teknik olarak resesyondadır. Gelişmiş Batı ülkelerdeki faiz artırımları sadece kendilerinin resesyon risklerini artırmıyor, aynı zamanda, Birleşmiş Milletler'in de dün belirttiği gibi, küresel ekonominin resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa girme riskini de artırıyor. Benimsediğimiz selektif kredi politikasıyla, kredilerin üretken alanlarda değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. Böylelikle, firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü artırarak küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almalarını hedefliyoruz" diye konuştu.'İhracatımız rekor kırdı'Bakan Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde akademisyenlerle bir araya geldiklerini hatırlatıp, Türkiye Ekonomi Modeli'ne yönelik şu ifadeleri kullandı:"Bildiğiniz üzere, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’nde, önemli 2 gün geçirdik. dünyanın dört bir yanından, saygın akademisyenlerle bir araya geldik. Ülkeyi, dünyayı, bölgeyi konuştuk. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz istişare ve paylaşımlar, bizlere bir kez daha Türkiye Ekonomi Modeli’mizin ne kadar isabetli ve zamanında atılmış bir adım olduğunu teyit etmiştir.Türkiye’nin, yeni ekonomi modeliyle giderek artan üretim gücünün, ülkemizin önemli bir bölgesel tedarik merkezi haline gelmesini destekleyeceği açıktır. Salgın döneminde küresel ticaret, bazı korumacı politikalar ve tedarik zincirindeki aksamalardan negatif yönde etkilense de, Eylül 2022 itibarıyla ihracatımız yıllık bazda 252.6 milyar milyar dolar ile yeni bir rekor seviyesine ulaşmıştır."Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüm olumsuz koşullara rağmen ekonomide başarılar elde ettiklerini kayderek konuşmasını şöyle tamamladı:Son yıllarda, istihdamda, ihracat ve büyümede elde ettiğimiz başarı ve kazanımlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek niteliktedir. Söylediklerimiz birileri tarafından manipüle edilebilir. Tüm olumsuz küresel koşullara rağmen, inançla ve ter dökerek kaydettiğimiz başarıları sindiremeyen bazı çıkar odakları ve onların gürültücü elemanları bugün hop oturup hop kalkmaya devam ediyorlar. Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için, sürekli gündemi çarpıtacak yeni bir malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar.Bu zevat, mevcut küresel gerçekler ve ülkemizin kendisine özgü koşullarını analiz edip milletimize somut projeler ortaya koymak bir yana; çarpıtılmış spekülatif açıklamalar ve ucuz algı operasyonlarından başka hiçbir gayret göstermiyor.Son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ayağa kalkan, özgüvenini yeniden kazanan milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse, bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir. Esasen bu odaklar, milletimizin karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini kendileri de çok iyi biliyor. Bu yüzden mesnetsiz ve seviyesiz saldırılarını çaresizce artırmaktan başka bir şey de yapamıyorlar.Peki biz ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte ülkemize yeni tesisler kazandırıyor, küresel tehditleri fırsata çevirmek için beraberce azimle, kararlı ve inançlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz!Dönüşen bu yeni dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimizle birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı yazmaya devam ediyoruz!Tüm kalbimle inanıyorum ki Rabbim, gösterdiğimiz bu gayretlerin mükafatlarını bizlere elbette vermeye devam edecek, ay yıldızlı bayrağımız küresel arenada her geçen gün daha yükseklere çıkacaktır.Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz. Siz manipülatif, yalan dolan sözlerinizi devam ettirin. Havuzunuzda trollerinizle her türlü işleyişi yapın. Biz Türkiye Ekonomi Modeli’nin dünyaya örnek teşkil edeceğini biliyoruz, ifade ediyoruz. Büyüyeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam yaratacağız. Ve '21. Yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' demeye devam edeceğiz."

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nureddin nebati, türkiye, türkiye ekonomi modeli