https://sputniknews.com.tr/20221004/avustralya-merkez-bankasindan-faiz-artisi-karari-son-9-yilin-zirvesine-ulasti-1061927962.html
Avustralya Merkez Bankası’ndan faiz artışı kararı: Son 9 yılın zirvesine ulaştı
Avustralya Merkez Bankası’ndan faiz artışı kararı: Son 9 yılın zirvesine ulaştı
Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha artırarak 9 yılın zirvesine yükseltti. Beklenti 50 baz puanlık artış yönündeydi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:22+0300
2022-10-04T09:22+0300
2022-10-04T09:22+0300
ekonomi
avustralya
merkez bankası
politika faizi
faiz artırımı
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Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini, 25 baz puan ile beklentilerin altında artırarak yüzde 2,60’a yükseltti.Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu RBA’nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.RBA eylül ayı para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizlerin halihazırda kayda değer yükseldiğini, fakat yine de ileride sıkılaştırma adımlarına ihtiyaç olacağını belirtti.RBA’nın bugünkü hamlesi geçen altı aydaki altıncı faiz artırımı olarak politika faizini dokuz yılın zirvesine taşıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220930/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-donusum-ve-yeni-paradigmalar-zirvesinde-konusuyor-1061788032.html
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avustralya, merkez bankası, politika faizi, faiz artırımı
avustralya, merkez bankası, politika faizi, faiz artırımı
Avustralya Merkez Bankası’ndan faiz artışı kararı: Son 9 yılın zirvesine ulaştı
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Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha artırarak 9 yılın zirvesine yükseltti. Beklenti 50 baz puanlık artış yönündeydi.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini, 25 baz puan ile beklentilerin altında artırarak yüzde 2,60’a yükseltti.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu RBA’nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.
RBA eylül ayı para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizlerin halihazırda kayda değer yükseldiğini, fakat yine de ileride sıkılaştırma adımlarına ihtiyaç olacağını belirtti.
RBA’nın bugünkü hamlesi geçen altı aydaki altıncı faiz artırımı olarak politika faizini dokuz yılın zirvesine taşıdı.