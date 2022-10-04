https://sputniknews.com.tr/20221004/asiri-sagci-fransiz-siyasetci-le-pen-butun-radikal-camilerin-kapatilmasi-lazim-1061946374.html

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen: Bütün radikal camilerin kapatılması lazım

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen: Bütün radikal camilerin kapatılması lazım

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in son iki yılda 24 camiyi kapatmasını yetersiz görerek daha fazla caminin... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T14:25+0300

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fransa

marine le pen

cami

gerald darmanin

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Nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birliğin (RN) meclisteki sandalye sayısını artıran Le Pen, Fransız kanalı BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in sorularını yanıtladı. Le Pen, İçişleri Bakanı'nı kastederek "Bize 10 yıl boyunca bunu yapmasın Darmanin Bey, zaten 5 yıldır bunu yapıyor. Bir camiyi orada kapatıyor, bir camiyi burada kapatıyor. Arada bir tane vaiz gönderiyor. Fakat topraklarımızdaki bütün radikal camileri kapatması lazım" dedi. Gazetecinin hangi kriterlere göre bir caminin kapatılması gerektiği sorusu üzerine Le Pen, bu kriterleri seçim zamanında Fransızlara sunduğuna işaret ederek radikal söylemde bulunan bütün Müslümanların da sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. Fransa'da iki yılda 24 cami kapatıldı Paris 'radikalizmle mücadele' adı altında son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 24'ünü kapattı. İçişleri Bakanı Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

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