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https://sputniknews.com.tr/20221004/arjantin-basini-mauro-icardi-futbolu-birakmayi-dusunuyor-1061947308.html
Arjantin basını: Mauro Icardi futbolu bırakmayı düşünüyor
Arjantin basını: Mauro Icardi futbolu bırakmayı düşünüyor
Arjantin basını, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi'nin futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T14:30+0300
2022-10-04T14:32+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
futbol
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Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi. Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken, bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.
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mauro icardi, galatasaray, futbol
mauro icardi, galatasaray, futbol

Arjantin basını: Mauro Icardi futbolu bırakmayı düşünüyor

14:30 04.10.2022 (güncellendi: 14:32 04.10.2022)
© İHAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA
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Arjantin basını, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi'nin futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı.
Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.
Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.
Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi. Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken, bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.
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