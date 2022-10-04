https://sputniknews.com.tr/20221004/arjantin-basini-mauro-icardi-futbolu-birakmayi-dusunuyor-1061947308.html

Arjantin basını: Mauro Icardi futbolu bırakmayı düşünüyor

Arjantin basını: Mauro Icardi futbolu bırakmayı düşünüyor

Arjantin basını, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi'nin futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

galatasaray

futbol

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Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.Haberde Icardi'nin China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi. Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi. Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken, bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.

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mauro icardi, galatasaray, futbol