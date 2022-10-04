https://sputniknews.com.tr/20221004/arabuluculuk-tarifesine-yuzde-100-zam-1061943895.html
Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam
Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam
Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T13:36+0300
2022-10-04T13:36+0300
2022-10-04T13:36+0300
yaşam
türkiye
arabulucu
resmi gazete
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Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine zam gelecek.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı. Buna göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişecek.Ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html
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türkiye, arabulucu, resmi gazete
türkiye, arabulucu, resmi gazete
Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam
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Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı.
Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine zam gelecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı. Buna göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişecek.
Ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek.