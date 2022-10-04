https://sputniknews.com.tr/20221004/almanyadan-polonyanin-2-dunya-savasi-tazminati-talebine-ret-1061951331.html

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T15:56+0300

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2022-10-04T15:57+0300

dünya

almanya

polonya

ikinci dünya savaşı

tazminat

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 7. Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya'nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi. Ülkesi ile Polonya arasındaki 2. Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau'ya hitap ederek "Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır" dedi. Rau, dün yaklaşık 1.3 trilyon euro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı. Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya'ya toprak verildiğini hatırlatıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221003/polonya-2-dunya-savasi-icin-almanyadan-13-trilyon-euroluk-resmi-tazminat-talebi-yayimladi-1061905140.html

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almanya, polonya, ikinci dünya savaşı, tazminat