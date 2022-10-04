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https://sputniknews.com.tr/20221004/almanyadan-polonyanin-2-dunya-savasi-tazminati-talebine-ret-1061951331.html
Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret
Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T15:56+0300
2022-10-04T15:57+0300
dünya
almanya
polonya
ikinci dünya savaşı
tazminat
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 7. Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya'nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi. Ülkesi ile Polonya arasındaki 2. Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau'ya hitap ederek "Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır" dedi. Rau, dün yaklaşık 1.3 trilyon euro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı. Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya'ya toprak verildiğini hatırlatıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/polonya-2-dunya-savasi-icin-almanyadan-13-trilyon-euroluk-resmi-tazminat-talebi-yayimladi-1061905140.html
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almanya, polonya, ikinci dünya savaşı, tazminat
almanya, polonya, ikinci dünya savaşı, tazminat

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

15:56 04.10.2022 (güncellendi: 15:57 04.10.2022)
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKIAlmanya- Polonya
Almanya- Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 7. Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya'nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.
Ülkesi ile Polonya arasındaki 2. Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau'ya hitap ederek "Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır" dedi.
Rau, dün yaklaşık 1.3 trilyon euro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı.
Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya'ya toprak verildiğini hatırlatıyor.
Zbigniew Rau, Polonya Dışişleri Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
DÜNYA
Polonya, 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan 1.3 trilyon euroluk tazminat talebini resmiyete döktü
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