https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-partili-akbasoglu-basortusuyle-ilgili-bir-yasak-soz-konusu-degil-1061958233.html

AK Partili Akbaşoğlu: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil

AK Partili Akbaşoğlu: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını belirterek, "Gündem değiştirmek zorunda kalan... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T19:38+0300

2022-10-04T19:38+0300

2022-10-04T19:48+0300

türkiye

muhammet emin akbaşoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

başörtü

başörtüsü

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Kılıçdaroğlu'nun çıkmaza girdiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet, başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil" diye konuştu.Meselenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2013'te kökünden çözdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

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muhammet emin akbaşoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtü, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan