https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-partili-akbasoglu-basortusuyle-ilgili-bir-yasak-soz-konusu-degil-1061958233.html
AK Partili Akbaşoğlu: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
AK Partili Akbaşoğlu: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını belirterek, "Gündem değiştirmek zorunda kalan... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T19:38+0300
2022-10-04T19:38+0300
2022-10-04T19:48+0300
türkiye
muhammet emin akbaşoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
başörtü
başörtüsü
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Kılıçdaroğlu'nun çıkmaza girdiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet, başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil" diye konuştu.Meselenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2013'te kökünden çözdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
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muhammet emin akbaşoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtü, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
muhammet emin akbaşoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtü, başörtüsü, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
AK Partili Akbaşoğlu: Başörtüsüyle ilgili bir yasak söz konusu değil
19:38 04.10.2022 (güncellendi: 19:48 04.10.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını belirterek, "Gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet, başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun çıkmaza girdiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet, başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil" diye konuştu.
Meselenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2013'te kökünden çözdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"AK Parti ve MHP olarak 2008'de anayasa değişikliğine gitmiştik. Anayasa'da kılık kıyafet serbestisi, başörtüsüne özgürlükle ilgili düzenlemeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da imzası ile CHP yönetimi Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu ile taşıdı ve '411 el kaosa kalktı.' diyerek Meclis iradesini iptal ettirdiler. Sonuçta herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da 'başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım' gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor."