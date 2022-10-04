https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskanimizin-grup-konusmasi-tarihi-mucadelenin-yeni-asamasi-olacak-1061927116.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T08:34+0300
2022-10-04T08:34+0300
2022-10-04T08:34+0300
politika
türkiye
ak parti
ömer çelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060695641_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_dc38adeee0eb3098170483d9edf60bd9.jpg
Çelik'in açıklamaları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060695641_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_0111b4e9d04e8fcf13a851138c15b94e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ak parti, ömer çelik
türkiye, ak parti, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesi ekran başına bekliyoruz" diyerek "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.