Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-parti-mersin-milletvekili-taskin-chpnin-yuruttugu-siyaset-milli-guvenlik-sorunu-haline-geldi-1061959285.html
AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi
AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP’nin yürüttüğü siyasetin 'artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini' söyledi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T20:12+0300
2022-10-04T20:12+0300
politika
chp
mersin
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057413655_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2302feaba0bb7f259acf68872f60d1d7.jpg
AK Partili Taşkın Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Mersin Mezitli’de polisevine yapılan saldırıyı lanetledi.Terör saldırısının, içeride ve dışarıda bitme noktasına gelen PKK terör örgütünün son çırpınışları olduğunu vurgulayan Taşkın, şehit polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın yer almasını eleştiren Taşkın, şöyle konuştu:
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057413655_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3072d4654ffc4df866df96e3798d605f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, mersin, saldırı
chp, mersin, saldırı

AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi

20:12 04.10.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP’nin yürüttüğü siyasetin 'artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini' söyledi.
AK Partili Taşkın Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Mersin Mezitli’de polisevine yapılan saldırıyı lanetledi.
Terör saldırısının, içeride ve dışarıda bitme noktasına gelen PKK terör örgütünün son çırpınışları olduğunu vurgulayan Taşkın, şehit polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.
CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın yer almasını eleştiren Taşkın, şöyle konuştu:

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük. Hepimizi çok üzen bu hain saldırının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan, terör örgütüyle iltisaklı biri üst düzey yönetici çok sayıda çalışanın ortaya çıkması da bizleri şaşırtmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır. CHP’nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir, milli çıkarlarımıza her zaman ters düşen bir siyasi anlayış. CHP’yi kınıyor ve aziz milletimize havale ediyorum."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала