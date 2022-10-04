https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-parti-mersin-milletvekili-taskin-chpnin-yuruttugu-siyaset-milli-guvenlik-sorunu-haline-geldi-1061959285.html
AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi
AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP’nin yürüttüğü siyasetin 'artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini' söyledi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T20:12+0300
2022-10-04T20:12+0300
2022-10-04T20:12+0300
politika
chp
mersin
saldırı
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AK Partili Taşkın Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Mersin Mezitli’de polisevine yapılan saldırıyı lanetledi.Terör saldırısının, içeride ve dışarıda bitme noktasına gelen PKK terör örgütünün son çırpınışları olduğunu vurgulayan Taşkın, şehit polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın yer almasını eleştiren Taşkın, şöyle konuştu:
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chp, mersin, saldırı
AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP’nin yürüttüğü siyasetin 'artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini' söyledi.
AK Partili Taşkın Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Mersin Mezitli’de polisevine yapılan saldırıyı lanetledi.
Terör saldırısının, içeride ve dışarıda bitme noktasına gelen PKK terör örgütünün son çırpınışları olduğunu vurgulayan Taşkın, şehit polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.
CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın yer almasını eleştiren Taşkın, şöyle konuştu:
"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük. Hepimizi çok üzen bu hain saldırının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan, terör örgütüyle iltisaklı biri üst düzey yönetici çok sayıda çalışanın ortaya çıkması da bizleri şaşırtmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır. CHP’nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir, milli çıkarlarımıza her zaman ters düşen bir siyasi anlayış. CHP’yi kınıyor ve aziz milletimize havale ediyorum."