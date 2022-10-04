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AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı
AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:43+0300
2022-10-04T09:43+0300
politika
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CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.
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türkiye, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

09:43 04.10.2022
© İHACHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen 6'lı masa toplantısını takip eden gazeteciler için kurulan platformun çatısı, sağanak ve fırtınaya dayanamayarak uçtu.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen 6'lı masa toplantısını takip eden gazeteciler için kurulan platformun çatısı, sağanak ve fırtınaya dayanamayarak uçtu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.
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