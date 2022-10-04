https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-parti-kurucu-uyesi-ve-eski-hakkari-milletvekili-fehmi-oztunc-chpye-katildi-1061928769.html
AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı
AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:43+0300
2022-10-04T09:43+0300
2022-10-04T09:43+0300
politika
türkiye
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.
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türkiye, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.