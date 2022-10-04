https://sputniknews.com.tr/20221004/ak-parti-kurucu-uyesi-ve-eski-hakkari-milletvekili-fehmi-oztunc-chpye-katildi-1061928769.html

AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

AK Parti kurucu üyesi ve eski Hakkari milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T09:43+0300

2022-10-04T09:43+0300

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politika

türkiye

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.

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türkiye, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)