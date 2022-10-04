https://sputniknews.com.tr/20221004/adalet-bakaninin-ardindan-macronun-sag-koluna-sorusturma-1061957984.html

Adalet Bakanı'nın ardından Macron'un 'sağ kolu'na soruşturma

Adalet Bakanı'nın ardından Macron'un 'sağ kolu'na soruşturma

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin ardından Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında da... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T19:28+0300

2022-10-04T19:28+0300

2022-10-04T19:38+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

adalet

eric dupond-moretti

elysee sarayı

alexis kohler

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında yasa dışı menfaat sağlamak suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fransız basınındaki haberlere göre, Mediapart gazetesinin 2018'de, MSC nakliyat şirketiyle çıkar ilişkisini ortaya koyduğu Kohler hakkında yolsuzlukla mücadele derneği Anticor'un şikayeti üzerine Ulusal Mali Suçlar Savcılığı soruşturma başlattı.Görevden almadıKohler, konumunu kullanarak yasa dışı menfaat sağlamakla suçlanıyor. Öte yandan Macron soruşturmaya ve gelen tepkilere rağmen Kohler'i görevden almadı.Anticor daha önce de aynı gerekçeyle Kohler'e yönelik şikayette bulunmuş, savcılık 2019'da takipsizlik kararı vermişti.Adalet Bakanı görevi başında yargılanacakCJR soruşturma komitesi dün de Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan yargılanmasına karar verdi. İlk defa görevi başındaki bir bakan için böyle bir karar alındı.Temyize başvuracakDupond-Moretti'nin avukatları Christophe Ingrain ve Remi Lorrain, CJR binasındaki oturumdan sonra basına yaptıkları açıklamada, komitenin bu kararını temyize taşıyacaklarını açıkladı. Lorrain, temyiz başvurularıyla ilgili kararı Yargıtay’ın karara bağlayacağını duyurdu.Ne olmuştu?Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak bakanları yargılama yetkisine sahip CJR'ye şikayet etmişti.CJR'nin soruşturma komitesi, şikayeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.Adalet Bakanı, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti."Telekulak davası" soruşturmaları sırasında Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.Bakan olmadan önce Hakim Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.

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fransa, emmanuel macron, adalet, eric dupond-moretti, elysee sarayı, alexis kohler