https://sputniknews.com.tr/20221004/abdnin-hedefindeki-rusya-cin-turkiye-ve-iran-ekarte-edilirse-diger-ulkelere-de-sira-gelecektir-1061947896.html

‘ABD’nin hedefindeki Rusya, Çin, Türkiye ve İran ekarte edilirse diğer ülkelere de sıra gelecektir’

‘ABD’nin hedefindeki Rusya, Çin, Türkiye ve İran ekarte edilirse diğer ülkelere de sıra gelecektir’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kızıl Meydan’da, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya katılması... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T14:39+0300

2022-10-04T14:39+0300

2022-10-04T14:39+0300

görüş

rusya

vladimir putin

abd

ukrayna

gaziantep

iran

yaptırım

terör

donetsk

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Rusya lideri Putin, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya birleştirilmesi vesilesiyle Moskova’nın merkezindeki Kızıl Meydan’da düzenlenen konserde konuşma yaptı.Putin’in bu konuşmasında verdiği tarihi mesajlar önümüzdeki dönemde dünyanın girdiği rotanın da sinyallerini veriyor. Bu konuşmadan öne çıkan satırbaşları şöyle oldu:‘AB’nin NATO’dan ayrı politika izleme çabaları ABD’yi oldukça rahatsız etti’Rus lider Putin’in konuşmasını Sputnik’e değerlendiren Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, ABD’nin dünya genelindeki hegemonyasındaki değişimi ve hedeflerini şöyle anlattı:‘Japonya’nın tekrar militarize olması ABD’nin işine geliyor’Asya-Pasifik’teki duruma da değinen Doç. Dr. Gökçe, şöyle devam etti:‘Fotoğraflar ABD’nin kanına dokundu’“Putin’in bahsettiği gibi İran ve hatta Türkiye de ABD tarafından çevrelenen ülkeler arasında yer alıyor” diye devam eden Gökçe, şunları ekledi:‘Boyun eğdirilirse diğer ülkelere de sıra gelecektir’Putin’in konuşmasındaki rahatsızlığının bu durumdan kaynaklandığını ve haklı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gökçe, “Bugün ABD’nin hedefindeki Rusya, Çin, Türkiye ve İran ekarte edilirse, pasifize edilirse, boyun eğdirilirse diğer ülkelere de sıra gelecektir. Mesela Körfez ülkeleri de ABD’nin hegemonik politikalarından rahatsızlık duyuyor. Farklı arayışlar içerisine girdiler. Örneğin Katar ve Suudi Arabistan ŞİÖ zirvesine katıldı, BAE mezhepsel farklılıkları göz ardı ederek İran’la işbirliği yapıyor. Bütün bunlar ABD hegemonyasına karşı direnmek isteyen ülkelerin politikalarıdır. Ancak nereye varır bunu bilmiyoruz. Putin de bu konudaki rahatsızlığını açık ve net bir şekilde belirtti” dedi.

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ukrayna

gaziantep

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2022

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rusya, vladimir putin, abd, ukrayna, gaziantep, iran, yaptırım, terör, donetsk, lugansk, herson, zaporojye, şiö