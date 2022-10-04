https://sputniknews.com.tr/20221004/abden-iran-aciklamasi-kisitlayici-tedbirler-de-dahil-olmak-uzere-tum-secenekleri-degerlendirecegiz-1061962945.html
AB'den İran açıklaması: Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz
AB'den İran açıklaması: Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve devamında başlayan... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:08+0300
2022-10-04T22:08+0300
2022-10-04T22:08+0300
dünya
josep borrell
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iran
mahsa emini
protesto
kadın
kadın hakları
yaptırım
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Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İran'daki durumla ilgili düzenlenen Genel Kurul oturumunda konuştu."Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceği." diyen Borrell, 17 Ekim'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında konunun ele alınacağını belirtti.Borrell, geçen ay New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bizzat İran vatandaşlarının temel haklarına saygı gösterilmesi, Mahsa Emini'nin ölümünden sorumlu olanların yargılanması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.İran'da protestolara orantısız karşılık verildiğini söyleyen Borrell, 'on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, olayları haberleştiren gazetecilerin yaralandığını ya da gözaltına alındığını, internet erişimin kısıtlanarak doğru bilgi almanın ve muhalif seslerin engellendiğini' ifade etti.AP'de 6 Ekim'de konuyla ilgili bir oylama yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/abd-gostericilere-mudahale-eden-irani-kinadi-1061921657.html
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josep borrell, ab, iran, mahsa emini, protesto, kadın, kadın hakları, yaptırım
josep borrell, ab, iran, mahsa emini, protesto, kadın, kadın hakları, yaptırım
AB'den İran açıklaması: Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve devamında başlayan protestoların şiddetle bastırılması gerekçesiyle İran'a karşı, kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.
Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İran'daki durumla ilgili düzenlenen Genel Kurul oturumunda konuştu.
"Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceği." diyen Borrell, 17 Ekim'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında konunun ele alınacağını belirtti.
Borrell, geçen ay New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bizzat İran vatandaşlarının temel haklarına saygı gösterilmesi, Mahsa Emini'nin ölümünden sorumlu olanların yargılanması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.
İran'da protestolara orantısız karşılık verildiğini söyleyen Borrell, 'on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, olayları haberleştiren gazetecilerin yaralandığını ya da gözaltına alındığını, internet erişimin kısıtlanarak doğru bilgi almanın ve muhalif seslerin engellendiğini' ifade etti.
AP'de 6 Ekim'de konuyla ilgili bir oylama yapılması planlanıyor.