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https://sputniknews.com.tr/20221004/ab-karar-verdi-tum-elektronik-cihazlarda-tek-tip-sarj-kullanilacak-1061948737.html
AB karar verdi: Tüm elektronik cihazlarda tek tip şarj kullanılacak
AB karar verdi: Tüm elektronik cihazlarda tek tip şarj kullanılacak
Avrupa Parlamentosu, farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmeye yönelik tek tip şarj cihazı yasasını onayladı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T14:53+0300
2022-10-04T14:55+0300
dünya
apple
şarj
usb
avrupa birliği
avrupa parlamentosu
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Avrupa Parlamentosu, 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip USB-C şarj girişi' kullanılmasına yönelik yasayı onayladı.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini duyurmuştu.Salı günü parlamentoda yapılan oylamada USB-C'nin 2024'ün sonlarından itibaren tüm yeni akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar için standart haline getirilmesine dönük yasa taslağı kabul edildi.AB temsilcilerinin 602 'evet' ve 13 'hayır' oyuyla kabul ettiği mevzuat değişikliği, teknoloji devi Apple'ın iPhon model cihazlarında kullandığı 'Lightning' şarj girişini artık kullanamayacağı anlamına geliyor.Temsilciler, tek tip şarj cihazı kuralının Avrupalıların hayatını kolaylaştıracağını, eski şarj cihazlarını azaltacağını ve tüketicilerin maliyetlerini azaltacağını söyledi.AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, bu adımla yılda en az 200 milyon euro tasarruf sağlamayı ve elektronik atıkların her yıl bin tondan fazla azalmasını beklediklerini belirtti.Apple, tek tip şarj cihazına karşıAslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.Son zamanlarda, Apple’ın iPhone 15 serisi ile beraber USB-C teknolojisine geçeceği hakkında iddialar vardı.Bu nedenle iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220902/ab-akilli-telefon-ureticilerine-kati-kurallar-getirmeye-hazirlaniyor-1060703016.html
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apple, şarj, usb, avrupa birliği, avrupa parlamentosu
apple, şarj, usb, avrupa birliği, avrupa parlamentosu

AB karar verdi: Tüm elektronik cihazlarda tek tip şarj kullanılacak

14:53 04.10.2022 (güncellendi: 14:55 04.10.2022)
© FlickrUSB-C - şarj
USB-C - şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© Flickr
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Avrupa Parlamentosu, farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmeye yönelik tek tip şarj cihazı yasasını onayladı.
Avrupa Parlamentosu, 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip USB-C şarj girişi' kullanılmasına yönelik yasayı onayladı.
Daha önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini duyurmuştu.
Salı günü parlamentoda yapılan oylamada USB-C'nin 2024'ün sonlarından itibaren tüm yeni akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar için standart haline getirilmesine dönük yasa taslağı kabul edildi.
AB temsilcilerinin 602 'evet' ve 13 'hayır' oyuyla kabul ettiği mevzuat değişikliği, teknoloji devi Apple'ın iPhon model cihazlarında kullandığı 'Lightning' şarj girişini artık kullanamayacağı anlamına geliyor.
Temsilciler, tek tip şarj cihazı kuralının Avrupalıların hayatını kolaylaştıracağını, eski şarj cihazlarını azaltacağını ve tüketicilerin maliyetlerini azaltacağını söyledi.
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, bu adımla yılda en az 200 milyon euro tasarruf sağlamayı ve elektronik atıkların her yıl bin tondan fazla azalmasını beklediklerini belirtti.

Apple, tek tip şarj cihazına karşı

Aslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.
Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.
Son zamanlarda, Apple’ın iPhone 15 serisi ile beraber USB-C teknolojisine geçeceği hakkında iddialar vardı.
Bu nedenle iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacak.
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