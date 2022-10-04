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https://sputniknews.com.tr/20221004/34-milletvekiline-ait-dokunulmazlik-fezlekeleri-mecliste-kilicdaroglu-ve-ozdag-da-listede-1061925560.html
34 milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede
34 milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede
Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu. Haklarında fezleke hazırlanan isimler arasında CHP... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T04:08+0300
2022-10-04T04:08+0300
politika
fezleke
tbmm
meclis
milletvekili
dokunulmazlık
kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı.Karma Komisyona sevk edilen fezlekelerin 22'si HDP milletvekillerine, 6'sı CHP milletvekillerine, 2'si ise AK Parti milletvekillerine ait.Haklarında fezleke hazırlanan isimler şöyle:"DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun, Semra Güzel ve İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas."Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un 6'şar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın 3'er, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in 2'şer dosyası bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220629/11-milletvekili-hakkinda-hazirlanan-16-yeni-fezleke-mecliste-1058092495.html
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fezleke, tbmm, meclis, milletvekili, dokunulmazlık, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ
fezleke, tbmm, meclis, milletvekili, dokunulmazlık, kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ

34 milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te: Kılıçdaroğlu ve Özdağ da listede

04:08 04.10.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AA
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Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu. Haklarında fezleke hazırlanan isimler arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı.
Karma Komisyona sevk edilen fezlekelerin 22'si HDP milletvekillerine, 6'sı CHP milletvekillerine, 2'si ise AK Parti milletvekillerine ait.
Haklarında fezleke hazırlanan isimler şöyle:

"DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun, Semra Güzel ve İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas."

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un 6'şar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın 3'er, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in 2'şer dosyası bulunuyor.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
POLİTİKA
11 milletvekili hakkında hazırlanan 16 yeni fezleke Meclis'te
29 Haziran , 13:59
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