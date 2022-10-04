https://sputniknews.com.tr/20221004/2-bin-euro-paha-bicilen-vazo-77-milyon-euroya-satildi-1061951111.html

2 bin euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon euro'ya satıldı

2 bin euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon euro'ya satıldı

Fransa merkezli müzayede evi, başlangıçta 2 bin euro paha biçilen vazonun Cumartesi günü Paris’te düzenlenen müzayede 7.7 milyon euro'ya satıldığını duyurdu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T15:52+0300

2022-10-04T15:52+0300

2022-10-04T15:52+0300

yaşam

çin

satış

paris

müzayede

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Müzayede evi Osenat tarafından basına verilen bilgide, ailesinden yadigar kalan vazoya 2 bin Euro paha biçilen kadın, müzayede yetkilileriyle temas kurarak Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun satılmasını istemişti. Paris’te 1 Ekim'de yapılan müzayedede vazo, 7.7 milyon euro’ya hararetli bir açık arttırmanın ardından satıldı. Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon euro tuttuğu ayrıca belirtildi.Mavi-beyaz renkte, üzerine dokuz vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun müzayede evi tarafından bir uzmana gösterildiği ve uzmanın ise vazonun 20. Yüzyıldan kalma olduğunu belirterek 1.500 ila 2 bin euro arasında bir fiyat biçtiği ifade edildi. Müzayede evi ise alıcıların vazonun 18. yüzyıldan kalma olduğuna inandıklarını belirtti. Müzayede evi açıklamasında, vazoyu satış için kataloglarına alınca Çinli alıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bazı Çinli alıcıların bizzat vazoyu görmeye geldiğini kaydetti. Vazo, telefonla bağlanan ve ismi açıklamayan bir Çinli tarafından alındı.

https://sputniknews.com.tr/20210417/copten-cikan-antikalar-acik-artirmayla-satiliyor-1044297039.html

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