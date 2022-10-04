https://sputniknews.com.tr/20221004/1061925410.html

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşılıyoruz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşılıyoruz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandum sonucunda Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T03:55+0300

2022-10-04T03:55+0300

2022-10-04T04:01+0300

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kuzey kore

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herson

zaporojye

donetsk

lugansk

referandum

kuzey kore dışişleri bakanlığı

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Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın yeni bölgelerin Rusya'ya girişini memnuniyetle karşıladığını ve bölge sakinlerinin referandumda sundukları görüşe saygı duyduğunu bildirdi.Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, "Referandumlar, eşitlik ilkesine, kendi kaderini tayin hakkını belirleyen BM şartına, yasal yöntem ve usullere uygun olarak yapıldı. Oy verenlerin ezici çoğunluğu katılmayı destekledi" ifadelerini kullandı. Yetkili şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221003/duma-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061899088.html

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rusya

herson

zaporojye

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ukrayna, kuzey kore, rusya, herson, zaporojye, donetsk, lugansk, referandum, kuzey kore dışişleri bakanlığı