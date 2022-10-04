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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/1061925410.html
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşılıyoruz
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşılıyoruz
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandum sonucunda Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T03:55+0300
2022-10-04T04:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kuzey kore
rusya
herson
zaporojye
donetsk
lugansk
referandum
kuzey kore dışişleri bakanlığı
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Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın yeni bölgelerin Rusya'ya girişini memnuniyetle karşıladığını ve bölge sakinlerinin referandumda sundukları görüşe saygı duyduğunu bildirdi.Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, "Referandumlar, eşitlik ilkesine, kendi kaderini tayin hakkını belirleyen BM şartına, yasal yöntem ve usullere uygun olarak yapıldı. Oy verenlerin ezici çoğunluğu katılmayı destekledi" ifadelerini kullandı. Yetkili şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221003/duma-donetsk-lugansk-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanma-anlasmalarini-onayladi-1061899088.html
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ukrayna, kuzey kore, rusya, herson, zaporojye, donetsk, lugansk, referandum, kuzey kore dışişleri bakanlığı
ukrayna, kuzey kore, rusya, herson, zaporojye, donetsk, lugansk, referandum, kuzey kore dışişleri bakanlığı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: Yeni bölgelerin Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşılıyoruz

03:55 04.10.2022 (güncellendi: 04:01 04.10.2022)
© REUTERS / Denis BalibouseKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin referandum sonucunda Rusya'ya katılımını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın yeni bölgelerin Rusya'ya girişini memnuniyetle karşıladığını ve bölge sakinlerinin referandumda sundukları görüşe saygı duyduğunu bildirdi.
Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, "Referandumlar, eşitlik ilkesine, kendi kaderini tayin hakkını belirleyen BM şartına, yasal yöntem ve usullere uygun olarak yapıldı. Oy verenlerin ezici çoğunluğu katılmayı destekledi" ifadelerini kullandı.
Yetkili şöyle devam etti:
"Rusya'ya entegrasyon lehine oy veren bölge sakinlerinin iradesine saygı duyuyoruz ve Rus hükümetinin bu bölgeleri Rusya Federasyonu'nun bir parçası yapma konusundaki tutumunu destekliyoruz."
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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