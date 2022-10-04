https://sputniknews.com.tr/20221004/-borsada-manipulasyon-sorusturmasinda-5-tutuklama-talebi-1061953958.html

Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama talebi

Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama talebi

Savcılık borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i için tutuklama talep etti 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T17:45+0300

2022-10-04T17:45+0300

2022-10-04T17:45+0300

yaşam

türkiye

borsa

manipülasyon

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Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla savcılığa sevk edilen aralarında Mehmet Akdere'nin bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yurtdışında olan 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 8 şüpheli, polis tarafından üç gün önce gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Mehmet Akdere'nin olduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmaları istendi. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar.

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türkiye, borsa, manipülasyon