https://sputniknews.com.tr/20221004/-borsada-manipulasyon-sorusturmasinda-5-tutuklama-talebi-1061953958.html
Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama talebi
Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama talebi
Savcılık borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i için tutuklama talep etti 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T17:45+0300
2022-10-04T17:45+0300
2022-10-04T17:45+0300
yaşam
türkiye
borsa
manipülasyon
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Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla savcılığa sevk edilen aralarında Mehmet Akdere'nin bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yurtdışında olan 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 8 şüpheli, polis tarafından üç gün önce gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Mehmet Akdere'nin olduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmaları istendi. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar.
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türkiye, borsa, manipülasyon
türkiye, borsa, manipülasyon
Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 tutuklama talebi
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Savcılık borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i için tutuklama talep etti
Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla savcılığa sevk edilen aralarında Mehmet Akdere'nin bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yurtdışında olan 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 8 şüpheli, polis tarafından üç gün önce gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Mehmet Akdere'nin olduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmaları istendi. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar.