https://sputniknews.com.tr/20221003/yunanistandan-istanbula-hareket-eden-ucak-selanike-acil-inis-yapti-1061914525.html
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T21:39+0300
2022-10-03T21:39+0300
2022-10-03T21:40+0300
türkiye
yunanistan
istanbul
selanik
yolcu
acil iniş
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.
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yunanistan, istanbul, selanik, yolcu, acil iniş
yunanistan, istanbul, selanik, yolcu, acil iniş
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
21:39 03.10.2022 (güncellendi: 21:40 03.10.2022) Abone ol
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.
Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.
Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.