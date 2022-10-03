https://sputniknews.com.tr/20221003/yunanistandan-istanbula-hareket-eden-ucak-selanike-acil-inis-yapti-1061914525.html

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T21:39+0300

2022-10-03T21:39+0300

2022-10-03T21:40+0300

türkiye

yunanistan

istanbul

selanik

yolcu

acil iniş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061070940_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_a6dc63d5e588d2757f23d1d811586114.jpg

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.

türkiye

yunanistan

istanbul

selanik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, istanbul, selanik, yolcu, acil iniş