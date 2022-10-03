https://sputniknews.com.tr/20221003/yengesini-av-tufegiyle-olduren-erkek-intihar-etti--1061881627.html
Yengesini av tüfeğiyle öldüren erkek intihar etti
Yengesini av tüfeğiyle öldüren erkek intihar etti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldüren erkek, aynı silahla intihar etti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T02:16+0300
2022-10-03T02:16+0300
2022-10-03T02:16+0300
intihar
kadın cinayeti
ölüm
muğla
seydikemer
türkiye
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Muğla Seydikemer'e bağlı Boğalar Mahallesi'nde 29 yaşındaki H.T. ile aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği H.T'nin amcasının 60 yaşındaki eşi Döne T. ağır yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Döne T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan H.T'nin ise evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.
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intihar, kadın cinayeti, ölüm, muğla, seydikemer
intihar, kadın cinayeti, ölüm, muğla, seydikemer
Yengesini av tüfeğiyle öldüren erkek intihar etti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldüren erkek, aynı silahla intihar etti.
Muğla Seydikemer'e bağlı Boğalar Mahallesi'nde 29 yaşındaki H.T. ile aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği H.T'nin amcasının 60 yaşındaki eşi Döne T. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Döne T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.T'nin ise evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.