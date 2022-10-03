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https://sputniknews.com.tr/20221003/yasayan-en-uzun-evcil-kedi-unvani-el-degistirdi-1061900837.html
'Yaşayan en uzun evcil kedi' unvanı el değiştirdi
'Yaşayan en uzun evcil kedi' unvanı el değiştirdi
ABD'de yaşayan kedi Fenrir, 'dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' olma unvanını erkek kardeşinden devraldı. Fenrir aynı zamanda 'dünyanın en uzun kuyruklu... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:47+0300
2022-10-03T15:47+0300
yaşam
kedi
uzun
guinness rekorlar kitabı
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'Dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' unvanı artık ABD'deki 'Fenrir' adlı Savannah cinsi kediye ait. Boyu 47.83 santimetre olan Fenrir bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kedinin sahibi ise 'ev ahalisi' arasında Guinness'e giren başka kedileri de olan Dr. William John Powers. Sözgelimi Doktor Powers'ın bir diğer kedisi Altair 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' (40.83 santimetre) unvanına sahip.'Yaşayan en uzun evcil kedi' unvanı, Fenrir'den önce yine Dr. Powers'ın baktığı Arcturus'a aittti. Fenrir'in erkek kardeşi olan bu kedi Kasım 2017'de yangında hayatını kaybetmişti.
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kedi, uzun, guinness rekorlar kitabı
kedi, uzun, guinness rekorlar kitabı

'Yaşayan en uzun evcil kedi' unvanı el değiştirdi

15:47 03.10.2022
© Pixabay17 Şubat Dünya Kediler Günü
17 Şubat Dünya Kediler Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© Pixabay
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ABD'de yaşayan kedi Fenrir, 'dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' olma unvanını erkek kardeşinden devraldı. Fenrir aynı zamanda 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' ile de aynı evi paylaşıyor.
'Dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' unvanı artık ABD'deki 'Fenrir' adlı Savannah cinsi kediye ait. Boyu 47.83 santimetre olan Fenrir bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kedinin sahibi ise 'ev ahalisi' arasında Guinness'e giren başka kedileri de olan Dr. William John Powers. Sözgelimi Doktor Powers'ın bir diğer kedisi Altair 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' (40.83 santimetre) unvanına sahip.
'Yaşayan en uzun evcil kedi' unvanı, Fenrir'den önce yine Dr. Powers'ın baktığı Arcturus'a aittti. Fenrir'in erkek kardeşi olan bu kedi Kasım 2017'de yangında hayatını kaybetmişti.
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